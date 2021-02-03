У Тернополі відновлюватимуть аеропорт.

 

Тернопільська обласна рада під час пленарного засідання, яке відбулося сьогодні, 3 лютого, ухвалила рішення про створення ТзОВ «Аеропорт» з метою відновлення роботи летовища. Підприємство заснували спільно із Тернопільською міською радою, повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

 

Фото www.facebook.com/ternopiloblrada

 

«Ключовим питанням сьогоднішнього засідання було створення спільного підприємства "Аеропорт" на базі комунального підприємства Тернопільської облради "Наглядінвестбуд" та комунального "Підприємства матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської міськради. Це стратегічне питання, від якого залежить подальший розвиток нашої області, і воно закладене у Програмі розвитку на 2021–2025 роки», – зазначив голова Тернопільської облради Михайло Головко.

 

За його інформацією, це рішення дасть змогу засновникам спільно фінансувати та шукати інвестора відновлення аеропорту. Управління підприємством здійснюватиме спільний орган – наглядова рада.

 

Голова депутатської комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, транспорту, енергетики, дорожнього та житлово-комунального господарства Тернопільської облради Святослав Лебонтов повідомив, що загалом на проєкт відновлення аеропорту в Тернополі необхідно залучити близько 1 мільярда гривень упродовж наступних кількох років. У планах – реконструкція будівлі аеропорту, продовження злітно-посадкової смуги, закупівля звукосигнальної системи та іншого необхідного обладнання.

 

Фото www.facebook.com/Nadal.Sergij

 

«Завдання, які стоять перед новоствореним підприємством, – це пошук інвестора та участь у державній програмі, яка дозволить за державні кошти добудувати злітну смугу. І ми вже почали цю роботу», – повідомив своєю чергою міський голова Тернополя Сергій Надал.

03.02.2021

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