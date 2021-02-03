У Миколаєві міський голова перекладав російські виступи депутатів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич під час сесії перекладав російськомовні виступи депутатів, котрі відмовилися виступати державною мовою.
Про це повідомляє видання NikVesti.
Так, депутат міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Владислав Чайка почав свій виступ російською мовою, але в залі здійнялася хвиля обурення. Голова міста нагадав, що депутати мають виступати державною. Депутат відмовився: сказав, що не порушує Конституції України і "залишає за собою право говорити тією мовою, якою хоче". Відтак Сєнкевич почав перекладати виступ Чайки синхронно.
Також Сєнкєвич переклав депутата "ОПЗЖ" Олександра Медведєва.
— Так вот, послушайте, — Чайка.
— Так ось, послухайте, — Сєнкевич.
— На прошлой сессии, — Чайка.
— На минулій сесії… Я буду вас перекладати, — Сєнкевич.
Медведєв запропонував оплатити перекладацькі послуги бурмистра "за рахунок тих премій, які він собі виписує".
03.02.2021