Меморіал радянським воякам осквернили в Молдові.

На постаменті написали фарбою «Смерть окупантам!»
 

Меморіальний комплекс на місці поховання радянських солдатів у села Руська Хинчештського району Молдови був осквернений. Невідомі особи написали на монументі образливий напис: «Смерть окупантам!» Про це в понеділок, першого лютого, повідомив інформаційний портал NOI.md з покликом на пост у Facebook голови Національного координаційного комітету «Победа» Олексія Петровича.

 

Образливі слова були написані поверх меморіальної таблиці з написом «Пам'ятайте! Через століття, через роки, – пам'ятайте! Про тих, хто вже не прийде ніколи, ­– пам'ятайте!»

 

За фактом інциденту порушено кримінальну справу. Поліція шукає виконавців. Їм загрожує штраф, неоплачувані громадські роботи або тюремне ув'язнення.

 

«Відразу хочу звернути увагу правоохоронних органів, і це буде позначено в заяві до прокуратури, що цей військово-історичний об'єкт є військовим похованням. Зараз ми зв'язуємося з органами місцевої адміністрації за погодженням заходів для усунення слідів вандалізму і приведення меморіалу в гідний вигляд», – написав Петрович, котрий також очолює Російський історико-патріотичний клуб, що займається відновленням російських і радянських пам'ятників та військових поховань.

 

За його словами, монумент був споруджений на честь воїнів 161-го стрілецького полку 95-ї Молдавської стрілецької дивізії, яка зустріла німецькі війська на державному кордоні 22 червня 1941 року. Дивізія брала участь в боях під Одесою і Севастополем.

 

Безчещення меморіалів радянським війнам у Молдові відбувається регулярно. З пам'ятниками радянським військовикам тут закликають боротися деякі політики, які виступають за розрив зв’язків з Москвою та входження республіки до НАТО. Міністерство закордонних справ Росії неодноразово висловлювало стурбованість у зв'язку з такими інцидентами.

01.02.2021

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