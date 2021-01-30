На запах суцвіть

Василь МАХНО

 

Світлані

 

я услід за тобою – на запах суцвіть

у серпневім Монтоку на пагорбах й схилах:

в океані – від яхти проорано слід

а у небі – тріпочуть яструба крила

 

перед нами – безмежність і срібло яхт

а за нами – гнíзда й засохлі жовтки

і заголена вітром литка твоя

і пісок прилип аж по котики до ноги

 

і чомусь ми тут – в цім в серпневім меду

і ми знаєм що далі не йдуть поїзди

«а ти чуєш що яхти по хвилях пливуть?

як долають шутер морської води?»

 

тут ми станем камінням і мокрим піском

тут ми скинем одежі і пустимось вплав

і фонтани китів як почесний ескорт

як фанфари серпневого вітру й тепла

 

«напридумуєш – скажеш – звідки ж кити?

як же пахне суцвіття немов молоко!»

й наші кеди показують нам язики

й перездразнюють чайок за маяком

 

я не стежу куди ми бредемо уздовж

прибережного схилу – уздовж наших слів

за годину нас вкриє зелений дощ

а за дві – нас накриє фонтан китів

 

перед тим як до сутінок звикнемо тут

як уляжеться дощ в уголовині схилу

удається ж злетіти одному киту

над Монтоком над нами й припливом

 

30.01.2021

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