Україна, Литва та Польща провели перше засідання "Люблінського трикутника".

 

У п'ятницю міністри закордонних справ України – Дмитро Кулеба, Литви – Габріелюс Ландсбергіс і Польщі – Збігнєв Рау – відбули переговори у рамках першого засідання Люблінського трикутника, регіонального формату взаємодії трьох держав Центральної Європи.

 

Зустріч відбулася в онлайн-режимі через обмеження, накладені пандемією.

 

 

Як передає прес-служба МЗС, сторони розглянули комплекс актуальних питань регіону та окреслили напрями подальшої тристоронньої співпраці.

 

“Трикутник народився в Любліні і став на ноги в Києві. Україна, Польща та Литва мають всі можливості, аби перетворити Люблінський трикутник на важливого гравця у нашому регіоні Центральної Європи”, – заявив Дмитро Кулеба. 

 

Міністри обговорили ситуацію з протидією поширенню COVID-19 і вакцинацією населення, шляхи взаємодії у цій справі. Дмитро Кулеба подякував за звернення окремих держав ЄС, зокрема Литви і Польщі, до європейських інституцій із закликом передбачити механізм передачі вакцини проти COVID-19 країнам "Східного партнерства".

 

Кулеба також висловив вдячність Польщі та Литві за непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та категоричне засудження російської агресії проти нашої держави. Польща і Литва підтвердили незмінну підтримку курсу України на набуття членства в ЄС і НАТО. 

 

Дмитро Кулеба поінформував про зусилля України з деокупації Кримського півострова та підготовку до запуску "Кримської платформи".

 

 

Важливою темою обговорення стала координація зусиль Люблінського трикутника у Центральній Європі у контексті політики нової адміністрації США. Співрозмовники погодилися, що глибше залучення США до взаємодії із регіоном відіграватиме ключову роль у зміцненні трансатлантичних зв’язків, захисті стабільного розвитку, свободи та демократії у Європі.

 

Сторони приділили особливу увагу протидії агресивній політиці РФ, зокрема її гібридному виміру та дезінформації. Дмитро Кулеба запропонував започаткувати формат спільних регулярних доповідей Люблінського трикутника щодо актуальних гібридних загроз з боку Росії. З його слів, до її підготовки слід залучити фахівців міністерств закордонних справ, неурядових організацій, аналітичних і наукових центрів трьох країн.

 

Окремою темою обговорення стала політична криза в Білорусі та перспективи її врегулювання. В цьому сегменті дискусії взяла участь запрошена гостя – лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка поінформувала міністрів про актуальну ситуацію у своїй країні. Глави МЗС трьох країн підтвердили солідарність з білоруським народом та висловили зацікавленість у майбутній взаємодії Люблінського трикутника із демократичною Білоруссю. 

 

Глави МЗС підкреслили важливість дослідження і популяризації спільного історичного минулого, яке об’єднує три країни та складає основу національної ідентичності українського, литовського і польського народів. Дмитро Кулеба також запропонував приділити увагу дослідженню кримськотатарської культури як важливої складової культурної спадщини України, Польщі та Литви. 

 

29.01.2021

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