Дорогу зі Стрия до Ходорова відремонтують за 1,5 мільярда гривень.

Дорогу зі Стрия до Ходорова, котра стане частиною нової траси М-30, відремонтують за 1,5 мільярди гривень. Служба автомобільних доріг у Львівській області оголосила тендер на капітальний ремонт ділянки дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка від Стрия до межі з Івано-Франківською областю за Ходоровом. Аукціон запланований на 30 березня.

Фото https://lviv1256.com

Проєктом передбачено розширення дороги на деяких ділянках, з укріпленням проїжджої частини, заміною комунікацій та дорожнього покриття, прокладання тротуарів в межах міст та сіл, встановлення дорожніх знаків та облаштування освітлення.

У межах робіт відремонтують п'ять мостів та встановлять нові автобусні зупинки. На перехресті доріг М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та Т-14-19 Миколаїв – Жидачів – Калуш та у самому Жидачеві облаштують однорівневі кільця, повідомили у Службі автодоріг Львівщини.

Щоб не перекривати трасу, її ремонтуватимуть частинами: спершу проведуть капітальний ремонт лівої частини, потім правої, розповів речник Служби автомобільних доріг Львівщини Іван Бондар. Загалом же дорогу ремонтуватимуть у дві черги: від Стрия до моста через Дністер за Жидачевом і від моста до Ходорова. Повністю відремонтувати цю ділянку М-12 планують до кінця 2022 року.

Протяжність дороги М-12 зі Стрия до Ходорова. Фото https://zaxid.net

Ця дорога, протяжністю майже 50 км, у перспективі має стати частиною нової траси М-30, яка з’єднає Львівську та Луганську області. Її ремонтуватимуть у дві черги: від Стрия до моста через Дністер за Жидачевом, і від моста до Ходорова.

Фото https://lv.ukravtodor.gov.ua

Нагадаємо, на дорозі М-12 у 2017 році стався частковий обвал моста через ріку Дністер неподалік Жидачева. Міст, що з’єднує м. Жидачів та м. Ходорів, зпобудований у 1961 році, перебував в аварійному стані більше 10 років. На будівництво нового моста витратили 229,4 мільйонів гривень, його відкрили у 2019 році.

Фото https://ukravtodor.gov.ua

Зазначимо, в Українї розпочате будівництво магістралі М-30, яка має з’єднати Львівську та Луганську області. Дорогу загальною протяжністю 1392,3 км зі Стрия до Ізвариного на Луганщині планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України.