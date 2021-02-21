Жіноча збірна з біатлону здобула "бронзу" на чемпіонаті світу.

 

Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзові медалі в естафеті на чемпіонаті світу у словенській Поклюці. Українська четвірка у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Дар'ї Блашко та Олени Підгрушної поступилася лише Норвегії та Німеччині.

 

Про це повідомляє "Суспільне".

 

 

На першому етапі гонку бігла Анастасія Меркушина. Вона використала один додатковий патрон і передала естафету на четвертій позиції.

 

Другою була Юлія Джима – три додаткові патрони; передала естафету на третій позиції.

 

На третьому етапі Дар'я Блашко завдяки хорошій стрільбі навіть підняла Україну на першу місце, але на останнє коло їй забракло сил. Передала естафету четвертою: 23 секунди позаду Норвегії. Другою-третьою йшли Білорусь та Польща, 14 секунд перед Україною.

 

На останньому етапі Олена Підгрушна після першої стрільби вийшла лідеркою: відпрацювала чисто, натомість інші хибили. Однак в інтервалі 25 секунд було відразу шість команд.

 

На останній вогневий рубіж Підгрушна прийшла разом із Марте Олсбю Ройзеланд із Норвегії – вона відпрацювала швидше і завершила гонку. Олена закрила мішені з двома додатковими патронами і відтак на останнє коло вийшла третьою: дві секунди позаду Німеччини, чотири секунди перед командою Білорусі.

 

На вирішальному колі Підгрушна змогла обійти німкеню Франциску Пройсс, але на фініші Пройсс таки подолала Олену. Німеччина виграла "срібло", Україна – "бронзу". Чемпіоном світу стала Норвегія.

 

21.02.2021

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