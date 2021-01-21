Перша медаль сезону: Джима завоювала "срібло" на Кубку світу.

 

Українська біатлоністка Юлія Джима здобула срібну медаль на сьомому етапі Кубка світу в італійському Антхольці в індивідуальній гонці у жінок.

 

 

Джима влучно відстрілялася на всіх чотирьох рубежах і в фінальному заліку відстала від переможця, австрійки Лізи Хаузер, на 43,7 секунди.

 

"Бронзу" взяла Ааїнс Шевальє-Буше - вона прибула до фінчішу на 10 секунд пізніше після Джими.

 

Вартує зазначити, що 30-річна Джима – єдина біатлоністка в цій гонці, яка обійшлася без промахів. Гаузер і Шевальє-Буше заробили по одному штрафу, але були швидшими на лижах.

 

Срібна медаль Джими – перша нагорода збірної України в цьому сезоні на Кубку світу.

 

Щодо інших спортсменок, то капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна з одним промахом посіла 16-е місце, Валя Семеренко не закрила дві мішені і показала 28-й результат, а Дар'я Блашко через слабку швидкість не потрапила навіть у топ-50. Ще одна українка Віта Семеренко була заявлена ​​на гонку, але так і не стартувала.

 

Кубок світу в Антхольці

 

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлія Джима (Україна) - (0+0+0+0) +43,7

3. Ааїнс Шевальє-Буше (Франція) - (0+0+0+1) +1:04,0

...16. Олена Підгрушна (Україна) - (0+0+0+1) +2:49,6

...28. Валя Семеренко (Україна) - (1+0+0+1) +3:20,8

...57. Дар'я Блашко (Україна) - (1+1+0+1) +5:56,8

 

21.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Корона: довготривалі наслідки у 76% пацієнтів
Три чверті хворих страждають від принаймні одного симптому навіть через пів року після одужання.
21.01.21 | | Наука
Образ слова й тіла
Олена Смага
Сакральний живопис — це занурення у те, що зовні, й те, що всередині. Образ Бога часто невловимий. Нашарування ліній допомогло не зациклюватися на конкретному обличчі чи його виразі, а передати певний стан. Лінії створюють вібрації метафізичної присутності.
19.01.21 | | Штука
Заштрики в різні місця
Юрко ТИМЧУК
Несподівані січневі мороз і снігопад – не привід розслаблятися і чекати, що Йордань все покращить. Коронавірус, як пророчать, триватиме до китайської паски але і без нього є багато цікавого й іноді корисного. 
18.01.21 | | Україна
Календарик думок
Маріанна Челецька
Цю книжку можна використовувати як особливий календар-щоденник, що допомагає нам пережити певний календарний рік, підтримуючись та надихаючись чи не щоденною мудрістю віків, якою вправно володіє майстер античного перекладу — Андрій Содомора.
18.01.21 | | Штука
«Колективний психоз» Трампа та його лоялістів
Бенді Лі
Судовий психіатр пояснює патологічну привабливість Трампа і деструктивну поведінку його прихильників: нарцисичний симбіоз та колективний психоз
18.01.21 | | Наука
Коли світові погано
Андрій Бондар
Серіяли – не так замінники романів, як самі романи, втілені у кінематографічну форму з можливістю розбурхати людську уяву і "купити" довіру читача
18.01.21 | | Дискурси
Доба Франца-Йозефа: галицький рахунок. III.
Іван Банах
Короткий огляд історії Галичини в європейському контексті часів «найяснішого цісарства». Третя частина: кінець «довгого ХІХ століття» з перспективи галицького заґумінку.
17.01.21 | | Минуле
Некодуюча ДНК регулює внутрішній годинник
Ті фрагменти ДНК, що не є генами, впливають на ритми дня-ночі.
17.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.