Перша медаль сезону: Джима завоювала "срібло" на Кубку світу.

Українська біатлоністка Юлія Джима здобула срібну медаль на сьомому етапі Кубка світу в італійському Антхольці в індивідуальній гонці у жінок.

Джима влучно відстрілялася на всіх чотирьох рубежах і в фінальному заліку відстала від переможця, австрійки Лізи Хаузер, на 43,7 секунди.

"Бронзу" взяла Ааїнс Шевальє-Буше - вона прибула до фінчішу на 10 секунд пізніше після Джими.

Вартує зазначити, що 30-річна Джима – єдина біатлоністка в цій гонці, яка обійшлася без промахів. Гаузер і Шевальє-Буше заробили по одному штрафу, але були швидшими на лижах.

Срібна медаль Джими – перша нагорода збірної України в цьому сезоні на Кубку світу.

Щодо інших спортсменок, то капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна з одним промахом посіла 16-е місце, Валя Семеренко не закрила дві мішені і показала 28-й результат, а Дар'я Блашко через слабку швидкість не потрапила навіть у топ-50. Ще одна українка Віта Семеренко була заявлена ​​на гонку, але так і не стартувала.

Кубок світу в Антхольці

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+1+0) 42:29,3

2. Юлія Джима (Україна) - (0+0+0+0) +43,7

3. Ааїнс Шевальє-Буше (Франція) - (0+0+0+1) +1:04,0

...16. Олена Підгрушна (Україна) - (0+0+0+1) +2:49,6

...28. Валя Семеренко (Україна) - (1+0+0+1) +3:20,8

...57. Дар'я Блашко (Україна) - (1+1+0+1) +5:56,8