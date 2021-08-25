На Надвірнянщині оголосили тендер на другу чергу будівництва біатлонного комплексу.

Поляницька сільська рада оголосила тендер на другу чергу будівництва сучасного біатлонного комплексу біля курорту «Буковель». Аукціон з очікуваною вартістю закупівлі у 165 мільйонів 816 тисячу 481 гривень запланували на 25 жовтня. Про це йдеться в інформації на порталі публічних закупівель Prozorro.

Друга черга будівництва передбачає спорудження лижно-ролерної траси, пішохідних тунелів, трансформаторної підстанції, насосної станції, автомобільної дороги, будівництво мереж систем снігонапилення на біатлонній трасі, монтаж технологічного обладнання, освітлення, встановлення технологічних трубопроводів, благоустрій та інші. Загалом їх заплановано реалізувати до грудня 2022 року.

Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок коштів держбюджету.

Проєкт будівництва біатлонного комплексу на території Поляницької сільради був схвалений Івано-Франківською ОДА у квітні 2019 року. Очікується, що в майбутньому на території біатлонного комплексу проводитимуть професійні спортивні змагання всеукраїнського та міжнародного рівня.

Згодом Поляницька сільська рада провела тендер на першу чергу будівництва сучасного біатлонного комплексу. Аукціон виграла фірма «ПБС», запропонувавши виконати роботи за 148,35 мільйона гривень. Роботи мали завершити до кінця 2019 року, проте сторони підписали додаткову угоду і продовжили термін їх виконання до 31 грудня 2020 року.

Минулого року Поляницька сільська рада оприлюднила повідомлення про намір укласти з ТОВ «ПБС» договір на додаткові роботи першої черги з будівництва біатлонного комплексу в Поляниці вартістю 73,95 мільйона гривень.

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