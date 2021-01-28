В Івано-Франківську планують створити два дитячі інклюзивні простори.

В Івано-Франківську на базі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» створять дитячий інклюзивний простір. Івано-Франківська міська рада підтримала пропозицію депутатки від «Європейської Солідарності» Надії Когутяк та доповнила програму «Освіта Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» відповідним проєктом.

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Депутатка наголосила на потребі забезпечення КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» новими приміщеннями. Сьогодні установа діє у невеликому непристосованому приміщенні на вулиці Військових ветеранів. За словами Надії Когутяк, враховуючи кількість дітей з особливими освітніми потребами, місту потрібно щонайменше чотири такі інклюзивні центри.

Депутатка пропонує влаштовувати у них сенсорні кімнати, що мають інтерактивну підлогу, тактильне ігрове панно та придбати засоби корекції для дітей з порушеннями зору - апаратно-програмні тифлокомплекси з синтезом мови та принтером Брайля.

Також вона запропонувала протягом 2021-2025 років провести створення та облаштування ресурсних кімнат у дошкільних та загальних середніх закладах освіти та оновити методичне забезпечення асистентів вчителів та вихователів закладів освіти міської територіальної громади.

Директор департаменту освіти і науки Ігор Максимчук пообіцяв врахувати пропозиції Надії Когутяк.

«Ми щорічно відкриваємо по декілька інклюзивно-ресурсних кімнат як у закладах дошкільної освіти, так і у закладах загальної середньої освіти», – зазначив він.

Актуальність місць для дитячої інклюзії підтверджують і громадські активісти. Голова ГО «Мами Прикарпаття» Мар’яна Вершиніна зареєструвала на «Бюджет участі» малий проєкт облаштування сенсорного інклюзивного дитячого простору на території комунального «Простору інноваційних креацій «Палац» в Івано-Франківську. Його кошторис – 92 тисячі гривень.

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«Ми обговорювали різні варіанти. Кожен з нас зійшовся на тому, що це має бути щось непостійне, мобільне, таке, що можна перенести. Це має бути те, що цікавитиме всіх дітей. Зараз є стандартні дитячі майданчики, які розраховані на певну вікову категорію. А тут ми хотіли, щоб проєкт був доступний для дітей різного віку, навіть для дорослих. Дитина із майданчиком зможе просто взаємодіяти», – розповіла Мар’яна Вершиніна.

Фахівець із інноваційної діяльності КП «Простір інноваційних креацій «Палац» Людмила Лінник додала, що простір має бути повністю безпечним для дітей і з огляду на це слід обирати підрядників та постачальників.

«По-перше, має бути екологічний матеріал, який дозволений для використання у дитячих просторах. По-друге, іграшки мають бути легкими, але водночас – антивандальними. Все має бути безпечним, без гострих кутів. Комплекс буде багатофункціональним. Він рекомендований для дітей з аутизмом, з порушеннями слуху чи зору, тобто для особливих діток. Сподіваюсь, що коли ми реалізуємо проєкт і коли з’являться модулі, то будемо запрошувати таких дітей. Це буде великий конструктор, який працюватиме у просторі. З ними можна буде влаштовувати і тематичні ігри. Він має провокувати дітей на взаємодію між собою», – зазначила Людмила Лінник.