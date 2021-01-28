Отруювачі з ФСБ можуть бути причетними до смертей російських громадських активістів.

До таких висновків підводить нове розслідування міжнародної групи Bellingсat.

Група співробітників Федеральної служби безпеки Росії, котра, згідно з незалежним журналістським розслідуванням, брала участь в отруєнні Олексія Навального, може бути причетною щонайменше до ще трьох отруєнь російських громадських активістів, які вже закінчилися летальними наслідками. Цей зв'язок встановлено в новому розслідуванні, проведеному міжнародною групою Bellingсat, німецьким виданням Der Spiegel і російським виданням The Insider.

Мова йде про смерть в липні 2014 року журналіста і правозахисника з Нальчика Тимура Куашева, смерті в березні 2015 року в Каспійську активіста громадського дагестанського руху «Садвал» Руслана Магомедрагімова, а також загибель лідера руху «Нова Росія» Микити Ісаєва в листопаді 2019 року.

Тимур Куашев був виявлений мертвим у передмісті Нальчика. Згідно зі судовою експертизою, на його тілі зафіксовані сліди насильства і слід під пахвою від уколу шприцом. Незважаючи на це, офіційною причиною смерті 26-річного правозахисника визнано гостру коронарну недостатність.

Згідно з розслідуванням Bellingсat, The Insider і Der Spiegel, напередодні смерті Куашева до Нальчика прибули співробітник ФСБ Костянтин Кудрявцев (той самий, який у телефонній розмові з Олексієм Навальним зізнався в участі в отруєнні опозиціонера), лікар з НДІ-2 ФСБ Іван Осипов, котрий також брав участь у отруєнні Навального, і ще двоє співробітників служби ФСБ з підрозділу, який займається політичними активістами, Денис Мачікін і Роман Матюшин. У всіх були зворотні квитки до Москви на 30-31 липня 2014 року, проте всі вони поміняли квитки і вилетіли додому пізніше, відразу після вбивства Куашева. Журналісти-розслідувачі припускають, що це пов'язано з тим, що викрадення і вбивство правозахисника не вдалося здійснити в запланований термін.

Лідер руху «Нова Росія» Микита Ісаєв помер в потязі Тамбов-Москва. Останніми його словами були: «Отруївся, мабуть». Його помічниця розповіла, що після того, як Ісаєв відчув себе зле, потяга не зупинили відразу – навколо був ліс, а на найближчій станції не було навіть фельдшерсько-акушерського пункту. Через це довелося їхати до наступної станції, що зайняло ще близько години. За цей час Ісаєв помер.

Офіційною причиною смерті політика було оголошено серцевий напад. Розслідувачі ж з Bellingcat, Der Spiegel і The Insider, ґрунтуючись на даних про пересування співробітників ФСБ, причетних до отруєння Навального, стверджують, що двоє з них, Олексій Александров та Іван Осипов, виявлялися з Ісаєвим в один і той же час як мінімум в семи містах, а один з них був в Тамбові незадовго до загибелі політика.

Тіло дагестанського активіста Руслана Магомедрагімова було знайдено 24 березня 2015 року в парку міста Каспійська. За офіційною версією, активіст помер від задухи. При цьому рідні Магомедрагімова стверджували, що на його шиї проглядалися дві точки, схожі на сліди від уколів шприцом. Згідно з розслідуванням Bellingcat, Der Spiegel і The Insider, співробітники ФСБ Костянтин Кудрявцев й Іван Осипов неодноразово виявлялися в місцях перебування Магомедрагімова приблизно в один час з ним, зокрема – в Махачкалі.