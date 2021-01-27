Російський професор розповідав учителям шкіл, що Голокосту не було.

На його переконання, Голокост – це міт, аби євреї змогли створити державу Ізраїль.

Володимир Матвєєв

Напередодні 27 січня, коли відзначається Міжнародний день пам'яті Голокосту, петербурзький професор Володимир Матвєєв, проводячи онлайн-лекції для вчителів заявив, що газових камер не було і що Голокост – це міт. Вебінар на тему Голокосту організував Комітет з освіти Ленінградської області Росії. Про це повідомила радіостанція Radio Free Europe/Radio Liberty.

На своїй онлайн-лекції професор Матвєєв стверджував, що нацистські газові камери – це душові, морги або пивниці для трупів, бомбосховища, де вбивство людей газом «Циклон Б» було неможливим. Цей газ, за його твердженням використовувався для дезінфекції.

Професор Матвєєв завершив вебінар зверненням до вчителів: «Я сподіваюся на ваш інтелект, розуміння, і відповідно в доступній формі, думаю, що кожен зможе донести до школярів ось цю ідею».

Після лекції виник скандал і Володимир Матвєєв спробував виправдатися, виступаючи в етері телеканал Рен ТВ. Однак фактично в російського професора вийшло не виправдання, а обґрунтування позиції: «Задум був створити державу Ізраїль. У етнічних євреїв держави не було, вони розкидані по всьому світу. І відповідно була ідея, концепція – створення держави, держава – це населення і територія. На Синайському півострові, оскільки вони були розкидані по всьому світу, просто не було населення, і до 1948 року їх збирали. Тому це був загальний задум збирання їх по світу, в тому числі насильницька їхня міґрація на Синайський півострів. У 1948 році закінчилася британська колонізація Палестини, але раптом там ні з того ні з сього виникло кілька мільйонів – звідки вони взялися? Звідки взялося населення, ви мені поясніть? Це було насильницькою міґрацією, не знищенням в концтаборах».