"Обтяжені емоціями": Сіярто прибув до Києва на переговори з Кулебою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що він не бачить підстав підозрювати "угорський сепаратизм" на Закарпатті.

Про це Кулеба сказав під час спільної пресової конференції із головою МЗС Угорщини Петером Сіярто в Києві, передає "Європейська правда".

"Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само, немає жодних підстав вважати, що українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям Закарпаття. Ми є однією країною, одним суспільством, і так буде завжди", – заяви Дмитро Кулеба.

На його думку, основна перешкода для розвитку українсько-угорських відносин – емоції та підозри.

"Ми окремо поговорили з Петером про це, і погодилися, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити з гарячим серцем, але холодною головою. Я категорично засуджую будь-які прояви неповаги до угорської громади в Україні і вважаю неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику", – зазначив Кулеба.

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, запевнив, що з боку угорців Закарпаття не існує наміру сепаратизму. "Звинувачення, пов'язані з сепаратизмом, не мають жодного сенсу", – зауважив він.

Водночас Сіярто досі обурений через грудневі обшуки в Товаристві угорців Закарпаття.

"У нас викликали негативні емоції, коли поліція прийшла обшукувати поміщення угорців, центр угорців на Закарпатті і інститут. Я не можу зрозуміти, яка була потреба приїзду загонів спеціального призначення у повному спорядженні. Але ми хотіли би, щоби наші відносини не були цим обтяжені", – заявив угорський міністр.

Сіярто підтвердив заяву Кулеби про те, що на Закарпатті нема угорського сепаратизму. "Він сказав, що відкидає будь-які заяви про сепаратизм. І я сподіваюся, що цього дотримуватимуться усі в Україні", – підкреслив угорський міністр.

Дмитро Кулеба, втім, не дав гарантій, що всі кримінальні справи, відкриті проти представників угорських організацій, буде закрито.

"Немає жодних підстав підозрювати громаду в цілому у будь-яких злих намірах. Але можуть бути індивідуальні кримінальні справи щодо діяльності окремих осіб. Кожен має можливість захистити себе у суді. Якщо порушив закон – маєш нести відповідальність, якщо довів у суді, що не порушив закон, то звинувачення знімаються. Але я переконаний, що діяльність однієї людини не може тримати у заручниках відносини держав-сусідів", – заявив Дмитро Кулеба.