На ремонт доріг Львівщини з держбюджету витратять 891,5 мільйона.

На ремонти доріг на Львівщині у 2021 році з державного дорожнього фонду на витратять 891,5 мільйона гривень. Здебільшого продовжуватимуть ремонти доріг, які розпочали минулоріч.

Фото www.facebook.com/Юрій-Бучко

З Державного дорожнього фонду для Львівської області на 2021 рік передбачили 891,5 мільйонів гривень для ремонту 50 км доріг місцевого значення. Зокрема, йдеться про завершення робіт на дорогах Перемишляни – Чемеринці – Плугів; Рава-Руська – Гайок та Бориня – Боберка, повідомив народний депутат від «Слуги народу» Ростислав Тістик у дописі на своїй facebook-сторінці.

«Це – 50 км відремонтованих доріг на Перемишлянщині, у Рава-Руській ОТГ та на Турківщині, та розвиток придорожньої інфраструктури– освітлення пішохідних, будівництво велодоріжок та хідників. Завдяки розвитку дорожньої інфраструктури громади на Львівщині стають спроможнішими», – зазначив він.

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко повідомив, що кошти державного дорожнього фонду здебільшого скеровуватимуть на продовження ремонтів доріг, які розпочали минулого року. Зокрема, капітальний ремонт продовжать на дорогах Бориня-Боберка, Мшанець-Стрілки, Славське-Хащованя, Хильчиці-Ясенівці, зазначив він у коментарі журналістам.

Фото www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR

Що стосується нових ремонтів, то у планах відремонтувати дороги Турка – Східниця, Турка – Лопушанка, Ясениця – Новий Кропивник, Загір’я – Суха Долина.

Також цього року візьмуться за поточний середній ремонт – продовжать ремонтувати дорогу Ясенів – Золочів, Золочів – Красне, Перемишляни – Чемеринці, Рава-Руська – Гайок, Сокаль – Стоянів, Дрогобич – Довголуки, Кологори – Лучани, Стрілки – Новий Кропивник. З «нових» доріг відремонтують Садковичі-Чернихів.

За словами Юрія Бучка, цього року у їхніх планах також завершити будівництво моста на дорозі Східниця – Верхнє Синьовидне.

«Загалом, з 891,5 мільйонів гривень на капітальний ремонт піде майже 230 мільйонів, а на поточний – 320 мільйонів гривень. Решта суми передбачені на експлуатацію та безпеку дорожнього руху, що включає у себе встановлення знаків, розміток, перевірки та експлуатації, тобто чищення снігу, трави, дерев»,– пояснив Юрій Бучко.

Нагадаємо, у 2020 році у Львівській області в рамках урядової програми «Велике будівництво» відремонтували 278 км доріг національного значення та 240 кілометрів автошляхів місцевого значення.