Минулого року Росія змусила до паспортизації 400 тисяч українців.

 

Упродовж минулого року Росія прийняла до свого громадянства 409 549 українців.

 

Про це йдеться у статистичних даних, оприлюднених Міністерством внутрішніх справ Росії.

 

 

Таким чином, за минулі шість років (від 2015 до 2020 року включно) Росія паспортизувала 1 045 267 громадян України.

 

Найбільша кількість паспортизацій припала саме на 2020 рік.

 

Для порівняння, 2019 року російські паспорти одержало 299 422 українців.

 

Статистика за попередні роки: 2018 – 83 081 паспорт, 2017 – 85 119 паспортів, 2016 – 100 696 паспортів, 2015 – 67 400 паспортів. Дані за 2014 рік не вдалося знайти у відритих джерелах. Утім, саме в 2014 році російський парламент змінив своє міграційне законодавство з тим, аби автоматично зараховувати до своїх підданих населення Криму, а також частково лібералізувала вимоги до мігрантів із України – маючи на увазі населення окупованих територій.

 

У 2019 році Росія ухвалила зміни до законодавства, котрі дозволили роздавати російські паспорти населенню в ОРДЛО за спрощеною процедурою. Саме з цим, очевидно, і пов'язаний сплеск у російській статистиці.  

 

Для порівнянні, ці 409 549 паспортів складають 62% від усіх актів прийому до російського громадянства за минулий, 2020-й, рік.

 

26.01.2021

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