Динаміка поширення ковіду впала до мінімального значення за весь час пандемії.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4928 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість зафіксовано 13 138 одужань.

 

Це випливає зі статистики, оприлюдненої у суботу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

На графіку, котрий зображає динаміку поширення коронавірусу за кількістю добових хворих у середньому за попередні сім діб (середнє ковзне), чітко видно: COVID-19 продовжив стрімке падіння, хоча був короткий сплеск зростання після новорічних і різдвяних свят.

 

Порівняння тиждень до тижня (у разах). Чітко видно"святковий" стрибок

 

Якщо порівнювати середню кількість добових випадків тиждень до тижня (у разах), то на графіку "просідання" епідемії помітно ще чіткіше. Коефіцієнт становить 0,74 – мінімальний за весь час пандемії.

 

Офіційно в Україні 224 012 активних носіїв COVID-19 – найменша кількість, починаючи з останніх днів жовтня.

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 1 187 897. Одужало 942 107 осіб з числа тих, що мали офіційно підтверджений COVID-19. Померло 21 778 людей.

 

23.01.2021

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