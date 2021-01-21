Байден зупинив будівництво муру на кордоні з Мексикою.

Новий президент США підписав ще низку указів, якими скасував рішення свого попередника.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі (Jen Psaki) під час першого брифінгу нової адміністрації Джозефа Байдена для журналістів повідомила, що президент США підписав 15 указів у перший день перебування на посаді. Багато з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа, а також вводять нові заходи в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Байден скасував указ Трампа, який забороняє в'їзд до США з декількох переважно мусульманських країн, і призупинив будівництво муру на кордоні з Мексикою, який за президентства Трампа будували цілодобово до останнього дня.

Байден призупинив процес виходу країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я, розпочатий його попередником. Він також зробив обов'язковими носіння масок і заходи фізичного дистанціювання у всіх федеральних установах і для урядових службовців.

Також новий господар Білого дому підписав укзаз про повернення США до зобов'язань у рамках Паризької угоди про зміну клімату, з якої Трамп вивів країну ще 2017 року. Трамп ще під час виборчої кампанії пообіцяв виправити цей хибний крок свого попередника.

Також американський президент підписав указ, яким зобов'язав міґраційні органи припинити спроби виганяти з країни людей, котрі прибули до Сполучених Штатів у дитинстві разом з батьками – нелеґальними імміґрантами.

Прессекретарка нового президента Джен Псакі сказала, що в найближчі дні Байден продовжить видавати укази в такому ж темпі. Зокрема, слід очікувати скасування запровадженої Трампом заборони на рекрутування в збройні сили трансгендерів.

Тим часом Сенат США затвердив першого члена кабінету Джо Байдена. Авріл Гейнс (Avril Haines) затверджено на посаді директорки Національної розвідки США. Гейнс стала першою жінкою на цій посаді.