Байден зупинив будівництво муру на кордоні з Мексикою.

Новий президент США підписав ще низку указів, якими скасував рішення свого попередника.

 

 

Прессекретар Білого дому Джен Псакі (Jen Psaki) під час першого брифінгу нової адміністрації Джозефа Байдена для журналістів повідомила, що президент США підписав 15 указів у перший день перебування на посаді. Багато з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа, а також вводять нові заходи в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Байден скасував указ Трампа, який забороняє в'їзд до США з декількох переважно мусульманських країн, і призупинив будівництво муру на кордоні з Мексикою, який за президентства Трампа будували цілодобово до останнього дня.

 

Байден призупинив процес виходу країни з Всесвітньої організації охорони здоров'я, розпочатий його попередником. Він також зробив обов'язковими носіння масок і заходи фізичного дистанціювання у всіх федеральних установах і для урядових службовців.

 

Також новий господар Білого дому підписав укзаз про повернення США до зобов'язань у рамках Паризької угоди про зміну клімату, з якої Трамп вивів країну ще 2017 року. Трамп ще під час виборчої кампанії пообіцяв виправити цей хибний крок свого попередника.

 

Також американський президент підписав указ, яким зобов'язав міґраційні органи припинити спроби виганяти з країни людей, котрі прибули до Сполучених Штатів у дитинстві разом з батьками – нелеґальними імміґрантами.

 

Прессекретарка нового президента Джен Псакі сказала, що в найближчі дні Байден продовжить видавати укази в такому ж темпі. Зокрема, слід очікувати скасування запровадженої Трампом заборони на рекрутування в збройні сили трансгендерів.

 

Тим часом Сенат США затвердив першого члена кабінету Джо Байдена. Авріл Гейнс (Avril Haines) затверджено на посаді директорки Національної розвідки США. Гейнс стала першою жінкою на цій посаді.

21.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Заштрики в різні місця
Юрко ТИМЧУК
Несподівані січневі мороз і снігопад – не привід розслаблятися і чекати, що Йордань все покращить. Коронавірус, як пророчать, триватиме до китайської паски але і без нього є багато цікавого й іноді корисного. 
18.01.21 | | Україна
«Колективний психоз» Трампа та його лоялістів
Бенді Лі
Судовий психіатр пояснює патологічну привабливість Трампа і деструктивну поведінку його прихильників: нарцисичний симбіоз та колективний психоз
18.01.21 | | Наука
Некодуюча ДНК регулює внутрішній годинник
Ті фрагменти ДНК, що не є генами, впливають на ритми дня-ночі.
17.01.21 | | Наука
«Дроворуби», «водоноси» і крихкість демократії
Ілько ЛЕМКО
Демократія крихка і уразлива, але в цьому світі нічого ідеального нема, і нічого кращого, на думку Черчилля, світ поки що не вигадав.
17.01.21 | | Дискурси
Кардинал і Карденаль
Василь МАХНО
Ні мій дідо Кардинал, ні поет Карденаль не мають нічого спільного. Ну що ж, принаймні такі різні Кардинал з Карденалем зустрілися у строфах вірша.
16.01.21 | | Дискурси
День Українізації
Радомир Мокрик
З часу написання «Інтернаціоналізму чи русифікації?» основні тенденції русифікації не надто змінилися. Але нині українська стає офіційною мовою сервісу
16.01.21 | | Україна
Пролітаючи над..: Церква Собору Богородиці в Лонях
Ігор МАРТИНІВ
Цю дерев'яну церкву два роки тому відреставрували – повністю розібрали до самих кам’яних фундаментів і зібрали заново. 
15.01.21 | | Галичина
Італійська сварка через антиковідний фонд
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
В Італії – чергова урядова криза. За поганого сценарію справа може дійти до дочасних виборів, шанси перемогти на яких має правопопулістська й прихильна до Кремля партія «Ліга».
15.01.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.