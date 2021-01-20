Кабмін погодив головою Черкаської ОДА шоумена Скічка.

Кабінет Міністрів України погодив призначення колишнього шоумена, голови парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександра Скічка на посаду керівника Черкаської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

“Кабмін погодив призначення Скічка Олександра Олександровича на посаду голови Черкаської ОДА”, – повідомив Гончаренко.

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року в Черкасах. Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “міжнародна економіка”. Був телеведучим, пародистом, актором. Був ведучим пісенного конкурсу "Євробачення", що проходив у Києві.

У Верховну Раду обирався від “Слуги народу” по 197-му одномандатному округу в Черкаській області.