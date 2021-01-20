За рік смертність у Галичині збільшилась наполовину.

У листопаді в Галичині померла 7301 особа, що на 2250 осіб або на 45% більше, ніж попереднього року. За офіційними даними МОЗ, від ковіду за цей місяць померло 712 осіб, що становить приблизно третину (32%) надлишкової смертності.

Зокрема, в Івано-Франківській області смертність збільшилася на 675 осіб (52%), у Львівській області – на 1044 особи (40%), у Тернопільській області – на 531 особу (47%); від ковіду, за даними МОЗ, у листопаді померло відповідно: на Франківщині – 208 людей, на Львівщині – 379, на Тернопіллі – 125.

Надлишкова смертність у трьох галицьких областях у листопаді збільшилася в порівнянні з жовтнем удвічі: в жовтні померло на 1124 осіб більше, ніж у жовтні попереднього року, з них від ковіду – 520 (46% надлишкової смерності); у вересні – на 1518 більше, ніж у вересні 2019 року, з них від ковіду – 360.

Пересічно за три попередні роки в листопаді помирало 5,35 тис., в жовтні – 5,62 тис., у вересні – 4,67 тис.

Суттєве збільшення помісячної смертності в Галичині порівняно з попереднім роком почалося з червня (+14%), а до того – у січні-травні – було нижчим від середньорічних показників (зокрема, в січні – на 16%).

Оприлюднена нині Державною службою статистики України інформація про демографічну ситуацію в областях у січні-листопаді 2020 року сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Чисельність наявного населення Галичини за оцінкою на 1 грудня ц.р. – 4,89 млн осіб, що на 0,5% більше чисельності на 1 грудня попереднього року і становить 11,8% населення України.

Найпомітніше населення збільшилося за рік у Львівській області – на 0,7% (до 2,500 млн), у Тернопільській області зафіксовано збільшення на 0,3% (до 1,032 млн), в Івано-Франківській області – на 0,2% (до 1,362 млн)