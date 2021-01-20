Нацгвардія США відсторонила 12 вояків від служби на інавґурації.

Напередодні нацгвардійців перевіряли, чи мають вона евентуальні зв’язки з правими ополченцями, чи розміщували екстремістські пости тощо.

Командувач Національною гвардією США генерал Деніел Гокансон (Daniel Hokanson) повідомив у вівторок, 19 січня, про відсторонення від несення служби на інавґурації президента дванадцятьох військовослужбовців. Відповідні цифри Гокансон оприлюднив на брифінгу в Пентаґоні.

«Ми уважно стежимо за ситуацією. За виникнення будь-яких підозр про них відразу ж доповідається командуванню, правоохоронним службам. Я не хвилююся за більшу частину нашої структури. Йдеться про 12 виявлених військовослужбовців з 25 тисяч. Можливо, деякі з 12-ти не мають стосунку до підозрілої діяльності, але ми повинні бути впевнені в запобіжних заходах», – процитувала слова генерала Гокансона газета Daily Mail.

Напередодні керівництво американської Нацгвардії перевіряло евентуальні зв’язки своїх вояків з правими ополченцями або розміщення екстремістських постів. Гокансон не повідомив, з якими саме підозрами пов’язане відсторонення нацгвардійців. Він лише зазначив, що перевірка його військ є стандартною практикою, але вона була посилена з огляду на велику кількість гвардійців, привезених для посилення безпеки округу Колумбія після штурму Капітолію шостого січня.

При цьому, як зазначив офіційний речник Пентаґону Джонатан Гоффман (Jonathan Hoffman), основний масив виявленої в ході перевірок інформації не має стосунку до безладів біля Капітолію і не пов'язаний з екстремізмом. «Докладено зусиль для виявлення будь-чого, що викликає питання активності в минулому або зв'язків з потенційно підозрілої діяльністю, яка стосується не тільки екстремізму. Ми не ставимо зараз питань, ми вживаємо запобіжних заходів і виводимо тих, що потрапили під підозру з лав охоронців Капітолію», – пояснив Гоффман.

Частини Національної гвардії США дислоковані в кожному штаті. Вони мають подвійне підпорядкування – губернаторам і президентові. Нацгвардія є організованим резервом Армії США, який може бути задіяний в надзвичайних ситуаціях, наприклад для ліквідації наслідків стихійних лих чи підтримання правопорядку.

Інавґурація новообраного президента Джо Байдена і віцепрезидентки Камали Гарріс відбудеться опівдні 20 січня на сходах Капітолія. У Вашінґтоні напередодні церемонії вжито підвищених заходів безпеки. Значна частина центру міста, прилегла до Білого дому і Конґресу, закрита для руху автотранспорту. Капітолійський пагорб оточений правоохоронцями й нацгвардійцями, допуску туди вже кілька днів для широкого загалу немає.