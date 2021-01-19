"Квартал 95" продав франшизу "Ліги сміху" російському телеканалу.

 

Російський телеканал "СТС" купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", котру до перемоги на президентських виборах 2019 року вів Володимир Зеленський, який досі володіє правами на торгову марку проєкту.

 

 

Купівлю франшизи вже підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВК" Євгеній Донських.

 

"«CTC Медіа» давно придбало права на кілька продуктів, серед яких була й «Ліга сміху». Уже працюємо. Ми в цьому близько року", – сказав Донських. Телеканал "CTC" ніби ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою.

 

"Квартал 95" відмовився озвучувати подробиці угоди, покликавшись на те, що правами опікується шведський дистриб’ютор Eccho Rights.

 

"Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу кращі продукти «Кварталу», які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії «Квартал 95» за межами України. До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає", – йдеться у відповіді на запит "Радіо Свобода".

 

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у "Кварталу 95", повідомили колеги Володимира Зеленського.

 

"Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися", – додали в студії.

 

Згідно з оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 тисяч доларів, залежно від досягнутих домовленостей, повідомляє "Слідство-Інфо".

 

Кастинг-фестиваль російської "Ліги сміху" заплановано на 25-27 січня. Зйомки відбудуться в Москві.

 

Телеканал "СТС" із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО.

 

Наприкінці 2020 року Президент України Володимир Зеленський отримав від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні.

 

19.01.2021

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