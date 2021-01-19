На Личакові почали зводити пам’ятник Мирославу Скорику.

 

У Львові на Личаківському кладовищі напередодні, 18 січня, почали споруджувати пам’ятник композиторові, Герою України Мирославу Скорику. Меморіал на місці його поховання планують завершити до річниці смерті, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

 

 

Проєкт ініціювала дружина композитора Адріана Скорик, і підтримала Львівська облдержадміністрація. У 2020 році з обласного бюджету на це виділили 700 тисяяч гривень, загалом він коштуватиме майже удвічі більше, – 1 мільйон 385 тисяч гривень.

 

Згідно з проєктом, на могилі Мирослава Скорика розташують скульптуру «Плакальниця» та бронзовий барельєф композитора. «Скульптура – це зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ. Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на одному із найвідоміших кладовищ Парижа – Пер-Лашезі. Саме на могилі цього композитора за рік до смерті був Мирослав Скорик з дружиною», – розповів керівник проєкту Зіновій Юпин.

 

 

Станом на зараз на меморіалі уже встановили постамент та виготовили необхідні елементи з вапняку, невдовзі почнуть виготовляти модель «Плакальниці» та барельєф.

 

Зазначимо, переможцем тендеру на будівництво пам’ятника став ФОП «Орест Дума», який займається організацією поховань та суміжними послугами. Завдяки тому, що тендер провели у системі публічних закупівель «Prozorro», вдалось зекономити майже 200 тисяч гривень.

 

 

Нагадаємо, видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року у Києві на 82 році життя. 3 червня з ним попрощалися в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, 4 червня – у соборі Святого Юра у Львові, 5 червня його поховали на Личаківському цвинтарі.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

 

 Мирослав Скорик – народний артист України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006-2010 роках, художній керівник Київської опери (2011-2016). 2004 року Мирославу Скорику присвоїли звання «Львів’янин року», а 2008 – Героя України.

 

19.01.2021

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