Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії.

Рада директорів ПАТ "Россєті" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського і призначила на цю посаду виконувача обов'язків голови компанії Андрія Рюміна – зятя лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

Про це пише "Українська правда".

Андрій Рюмін раніше очолював "Лєненерго" (з 30 липня 2020 року компанія називається ПАТ "Россєті - Лєненерго").

В "Россєті - Лєненерго" уточнили, що рада директорів замість Рюміна призначила в.о. гендиректора з 15 січня головного інженера компанії Ігоря Кузьміна.

Москвичу Андрію Рюміну 40 років. Віктор Медведчук видав за нього заміж свою дочку Ірину в 2006 році.

Рюмін працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" (у 2011 році став заступником гендиректора, у 2013 році – головою), займався підприємницькою діяльністю (з 2014 по 2016 роки), гендиректором "Россєті Лєненерго" був призначений у 2018 році.

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що в листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Інвест", яка займається нерухомістю

"Россєті" – найбільша електромережева компанія Росії, в якій державі належить 88,04% через Росмайно (Росімущєство).