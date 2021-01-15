Зять Медведчука очолив найбільшу електромережеву компанію Росії.

 

Рада директорів ПАТ "Россєті" достроково припинила повноваження гендиректора Павла Лівінського і призначила на цю посаду виконувача обов'язків голови компанії Андрія Рюміна – зятя лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

 

Про це пише "Українська правда".

 

 

Андрій Рюмін раніше очолював "Лєненерго" (з 30 липня 2020 року компанія називається ПАТ "Россєті - Лєненерго").

 

В "Россєті - Лєненерго" уточнили, що рада директорів замість Рюміна призначила в.о. гендиректора з 15 січня головного інженера компанії Ігоря Кузьміна.

 

Москвичу Андрію Рюміну 40 років. Віктор Медведчук видав за нього заміж свою дочку Ірину в 2006 році.

 

Рюмін працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" (у 2011 році став заступником гендиректора, у 2013 році – головою), займався підприємницькою діяльністю (з 2014 по 2016 роки), гендиректором "Россєті Лєненерго" був призначений у 2018 році.

 

Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" повідомляли, що в листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Інвест", яка займається нерухомістю

 

"Россєті" – найбільша електромережева компанія Росії, в якій державі належить 88,04% через Росмайно (Росімущєство).

 

15.01.2021

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