Франція запроваджує комендантську годину по всій країні через COVID-19.

Окрім того, на французьких кордонах почне діяти ковід-контроль.

 

                              Жан Кастекс

 

Франція з 16 січня запроваджує комендантську годину на території цілої країни в рамках боротьби з коронавірусом. Буде заборонено полишати помешкання без вагомої причини з шостої годин вечора до шостої ранку. У цей час в країні замикатимуться всі крамниці, ресторани та інші об’єкти громадського користування. Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI.

 

Про нові санітарних обмеження через пандемію оголосив у четвер, 14 січня, на щотижневій прес-конференції уряду прем'єр-міністр Жан Кастекс (Jean Castex). Раніше комендантська година була введена в 25 департаментах і діяла лише з восьмої години вечора.

 

Окрім того, з 18 січня кожен, хто в'їжджає до Франції з-за меж Європейської Унії буде зобов'язаний подати негативний тест на COVID-19, самоізолюватись на сім днів, а потім зробити повторний тест. 

 

Обмеження триватимуть щонайменше 15 днів. Пов'язані вони з високим рівнем захворюваності і появою нового штаму вірусу, який прийшов з Великої Британії.

 

«Епідеміологічна ситуація у Франції – в порівнянні зі сусідніми країнами – поки що залишається підконтрольною, але нестабільною», – зазначив глава французького уряду. За його словами, Франції вдалося пройти через період різдвяних і новорічних свят, а також канікул без спалаху епідемії». Але водночас Жан Кастекс застеріг, що епідемія закріпилася на високому рівні зі середнім числом щоденних заражень на рівні 16 тисяч випадків.

 

Загалом число заражених коронавірусом з початку пандемії у Франції наближається до трьох мільйонів. Померли від COVID-19 майже 70 тисяч пацієнтів.

 

У Франції проходить процес вакцинації препаратами Pfizer/BioNTech і Moderna. На сьогодні в країні щеплено приблизно півтори сотні тисяч осіб.

14.01.2021

До теми

Поширити
Збруч
Поетика «Атлантиди»
Орися ГРУДКА
Вони вирівнюють баланс надмірности в землі тепла — мертвих тіл, діючих мін — і нестачі води. Вирівнюють цей баланс у самих собі. Їхні болісні історії і спогади, війна, яку вони носять собі, нікуди не можуть самі зникнути.
14.01.21 | | Штука
Вперше горили заразилася коронавірусом
Гомініди в зоопарку Сан-Дієго захворіли на COVID-19.
13.01.21 | | Наука
Пандемія і приводи для оптимізму
Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ
Сovid-19 є серйозною загрозою, проте він не знищить демократію навіть у країнах, де демократія тільки намагається окріпнути.
12.01.21 | | Україна
Літати низенько
Кармен Посадас
Коли ми більше дізнаємося про наш мозок, то краще зрозуміємо ту непояснену абракадабру, якою ми, люди, є, і зможемо здобути більше користі з наших здібностей.
12.01.21 | | Дискурси
Батьковію
Андрій ЛЮБКА
Не існує такого слова – батьковіти. Бо й нащо воно, якщо насправді після народження дитини ти дитинієш.
12.01.21 | | Дискурси
Розповідати історії
Андрій Бондаренко
Жанр сторітелінгу – це окремий вид театру зі своїми особливостями. Іноді люди вважають читання «недожанром», оскільки він виглядає недоробленою виставою. Однак, розповідання історій – цінне і цілісне саме собою, тому хочеться розвинути цей формат як повноцінний.
11.01.21 | | Штука
Сезонне загострення
Юрко ТИМЧУК
Виходити зі святкової нірвани треба так само, як позбавлятися пластиру – різко, безжально, можна з матюками. В результаті адаптація до буднів буде болісною, але менш тривалою, і ми знову поринемо у звиклий бедлам. Огляд подій тижня в Україні.
11.01.21 | | Україна
Якщо не повинен працювати, що тоді?
Коріна Гартман
З весни 2021 року 122 німці отримуватимуть щомісяця додаткову зарплату – просто так. Дослідження повинне пояснити, як зміниться професійне життя учасників, коли вони менше турбуватимуться про гроші.
11.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.