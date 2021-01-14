Франція запроваджує комендантську годину по всій країні через COVID-19.

Окрім того, на французьких кордонах почне діяти ковід-контроль.

Жан Кастекс

Франція з 16 січня запроваджує комендантську годину на території цілої країни в рамках боротьби з коронавірусом. Буде заборонено полишати помешкання без вагомої причини з шостої годин вечора до шостої ранку. У цей час в країні замикатимуться всі крамниці, ресторани та інші об’єкти громадського користування. Про це повідомило міжнародне французьке радіо RFI.

Про нові санітарних обмеження через пандемію оголосив у четвер, 14 січня, на щотижневій прес-конференції уряду прем'єр-міністр Жан Кастекс (Jean Castex). Раніше комендантська година була введена в 25 департаментах і діяла лише з восьмої години вечора.

Окрім того, з 18 січня кожен, хто в'їжджає до Франції з-за меж Європейської Унії буде зобов'язаний подати негативний тест на COVID-19, самоізолюватись на сім днів, а потім зробити повторний тест.

Обмеження триватимуть щонайменше 15 днів. Пов'язані вони з високим рівнем захворюваності і появою нового штаму вірусу, який прийшов з Великої Британії.

«Епідеміологічна ситуація у Франції – в порівнянні зі сусідніми країнами – поки що залишається підконтрольною, але нестабільною», – зазначив глава французького уряду. За його словами, Франції вдалося пройти через період різдвяних і новорічних свят, а також канікул без спалаху епідемії». Але водночас Жан Кастекс застеріг, що епідемія закріпилася на високому рівні зі середнім числом щоденних заражень на рівні 16 тисяч випадків.

Загалом число заражених коронавірусом з початку пандемії у Франції наближається до трьох мільйонів. Померли від COVID-19 майже 70 тисяч пацієнтів.

У Франції проходить процес вакцинації препаратами Pfizer/BioNTech і Moderna. На сьогодні в країні щеплено приблизно півтори сотні тисяч осіб.