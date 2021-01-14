Європейський суд визнав, що Росія контролювала Крим іще до незаконної анексії.

 

Європейський суд з прав людини ухвалив перше рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши прийнятною скаргу Києва на порушення прав людини у окупованому Криму,

 

Таке рішення суд оголосив у четвер на слуханнях у Страсбурзі, повідомляє інтернет-видання "Європейська правда".

 

 

Матеріали свідчать, що суд визнав скаргу України "частково прийнятною". Втім, переважна більшість статей, за якими Україна звинувачує РФ у здійсненні системних порушень прав людини у Криму, визнані прийнятними для розгляду по суті.

 

У тому числі, ЄСПЛ розгляне звинувачення щодо неналежного нерозслідування Росією вбивств; щодо практики незаконного позбавлення волі та негідного поводження з людьми;  переслідування неросійськомовних ЗМІ та обмеження освіти іншими мовами, ніж російська; залякування та переслідування релігійних лідерів; автоматичного надання російського громадянства; обмеження вільного пересування кримчан на материкову Україну тощо. 

 

Суд відхилив як неаргументовані лише звинувачення України щодо того, що Росія після окупації Криму встановила там "адміністративну практику щодо вбивств/розстрілів".  

 

Окремо суд відзначив, що Росія здійснювала "фактичний контроль" на території Криму з 27 лютого 2014 року, тобто ще до здійснення незаконної анексії окупованого нею півострова.

 

"В ніч на 27 лютого легітимна цивільна влада в Криму була усунута силою і заміщена агентами РФ. Російські війська та парамілітарні організації перешкоджали українським військовим залишити їхнє розташування та не давали перекинути до Криму українських військових з материка. Головні пункти доступу до Криму по землі, по воді та повітрю були заблоковані російськими військовими та парамілітарними силами", - ішлося, зокрема, у поданні України до ЄСПЛ. І суд повністю цілковито погодився із українськими аргументами.

 

ЄСПЛ, зокрема, визнав неправовими будь-які рішення, ухвалені в судах Криму. Він погодився із твердженнями України про "існування адміністративної практики поширення законодавства РФ на Крим" та заявив, що "починаючи з 27 лютого 2014 року суди, що діяли в Криму, не можуть вважатися такими, що сформовані у законний спосіб", стверджує рішення суду.

 

14.01.2021

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