"Нафтогаз" опустив ціну газу до 6,99 гривні.

 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 гривні за кубічний метр до завершення карантину або опалювального сезону.

 

Про це повідомив департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" у четвер.

 

 

Компанія інформує, що ціна у 6,99 грн діятиме у рамках тарифного плану "Місячний". А для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб. м згідно з умовами відповідних договорів.

 

"Також ДК "Нафтогаз України" як постачальник "останньої надії" готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною", - йдеться в повідомленні.

 

Із 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

 

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна є вищою від грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

 

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

 

У січні в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

 

Кабінет міністрів оголоси в на засіданні, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр до кінця карантину (або до кінця опалювального сезону).

 

НКРЕКП заявила про намір проевсти ретельну перевірку всіх газопостачальників, які мають найвищі тарифи на розподіл газу.

 

14.01.2021

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