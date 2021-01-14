Палата представників Конґресу США проголосувала за імпічмент Трампа.

Вперше в американській історії одного президента спробують імпічментувати вдруге.

 

 

 

Контрольована демократами Палата представників Конґресу США в середу, 13 січня, схвалила резолюцію про імпічмент чинного президента-республіканця Дональда Трампа. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. На підтримку документа висловилися 232 законодавця, проти – 197 , ще п'ятеро утрималися. Імпічмент підтримали, зокрема, десятеро  республіканців.

 

Резолюція містить єдину обвинувальну статтю – підбурювання натовпу прихильників до нападу на будівлю Капітолію шостого січня. Документ являє собою аналог обвинувального висновку в кримінальному суді. 

 

Тепер обвинувальний висновок буде передано до Сенату, де процедура перетвориться на судовий процес. Однак, згідно з графіком роботи верхньої палати Конґресу, вона може зайнятися питанням імпічменту вже після закінчення президентської каденції Трампа. Сенат не збиратиметься для обговорення будь-яких серйозних тем, які потребують голосування, до 19 січня, а інавґурація Джозефа Байдена як наступного глави держави відбудеться опівдні 20 січня.

 

Тож в Сенаті процедура проти Трампа почнеться, коли він вже складе свої повноваження. І це ставить його у програшне становище, оскільки після інавґурації Байдена повноправним членом Сенату стане віцепрезидентка Камала Гарріс. І її голос стане вирішальним у верхній палаті, де крісла між представниками Республіканської та Демократичної партій розподілилися порівну: 50 на 50.

 

Відтак Трамп стане першим президентом в історії Сполучених Штатів, проти котрого починали процедуру імпічменту двічі. Першу спробу відсторонити республіканця від посади демократи зробили в 2019 році. Палата представників тоді проголосувала за імпічмент, проте контрольований республіканцями Сенат на початку 2020 року виправдав главу держави за обома статтями обвинувачення.

14.01.2021

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