20 тисяч людей померло в Україні від коронавірусу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 184 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальна кількість летальних випадків зросла до 20 019.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

За добу найбільше смертей зареєстрували у Києві (померло 26 людини) і на Одещині (21).

 

За час пандемії найбільше людей померло в Києві (2115), у Львівській (1892), Дніпропетровській (1557), Харківській (1192) та Одеській (1161) областях.

 

Минулої доби в Україні виявили 5116 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1 124 430.

 

12.01.2021

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