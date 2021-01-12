20 тисяч людей померло в Україні від коронавірусу.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 184 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальна кількість летальних випадків зросла до 20 019.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

За добу найбільше смертей зареєстрували у Києві (померло 26 людини) і на Одещині (21).

За час пандемії найбільше людей померло в Києві (2115), у Львівській (1892), Дніпропетровській (1557), Харківській (1192) та Одеській (1161) областях.

Минулої доби в Україні виявили 5116 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1 124 430.