Демократи подали до Конґресу резолюцію щодо імпічменту Трампа.

Це буде перший випадок в американській історії, коли одного й того ж президента намагаються імпічментувати двічі.

Ненсі Пелосі

Представники Демократичної партії в Палаті представників Конґресу США репрезентували в понеділок, 11 січня, резолюцію, яка містить лише одну статтю імпічменту щодо президента Дональда Трампа: «підбурювання до заколоту». Про це повідомило радіо Voice of America.

Відповідно до опублікованого раніше тексту резолюції, це звинувачення висунуто проти президента в зв'язку з його роллю в заворушеннях в Капітолії шостого січня. «Президент Трамп поставив під поважну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути», – записано в резолюції. Також в документі наголошується, що Трамп «продемонстрував, що він залишатиметься загрозою національній безпеці, демократії та Конституції, якщо йому буде дозволено залишатися на посаді».

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що демократи просять віцепрезидента Майка Пенса протягом 24 годин дати відповідь на їхній заклик мобілізувати кабінет Трампа на відсторонення президента від посади відповідно до 25-ї поправки до Конституції США.

«Як наступний крок ми поставимо законопроєкт щодо імпічменту на голосування. Загроза Америці з боку президента є екстреною, і наші дії повинні бути такими ж», – наголошується в заяві спікерки Палати представників.

Ненсі Пелосі домоглася підтримки щонайменше 218 законодавців (тобто більшості) у питанні про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомило видання Politico.

Утім, як стверджують експерти, малоймовірно, що Сенат проведе розгляд у справі про імпічмент до закінчення терміну повноважень Трампа, тобто до 20 січня.