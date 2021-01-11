У Львові і Франківську протестували проти нових тарифів на доставку газу.

Мешканці Львова та Івано-Франківська сьогодні, 11 січня, протестували проти нових тарифів на газ для населення. На протести вийшли також мешканці міст і сіл у різних районах Івано-Франківщини. Аналогічні протестні акції у понеділок влаштовували також у Чернівцях та Полтаві, напередодні – у Миколаєві, Харкові, Кривому Розі.

Фото https://suspilne.media

У Львові сьогодні, 11 січня, кілька десятків містян протестували проти нових тарифів на газ біля будівлі АТ «Львівгаз».

Ініціатором акії протесту виступив активіст Іван Спринський, керівник ГО «Рабів до раю не пускають», відомий громадськими акціями на захист малих підприємців.

«Проти високих цін на газ! 11 січня, 11 година – Львів біля Львівгазу – вул. Золота, 42. У кожній області біля «облгазів», – зазначив у дописі на своїй facebook-сторінці Іван Спринський напередодні.



У Львові біля приміщення АТ «Львівгаз» зібралися люди, які проти підвищення ціни на газ. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із місця події. «Я дізналася про акцію з YouTube, подивилася на ролик, де пан Іван Спринський пояснював методи боротьби з існуючими тарифами. У кожного з нас є старшого віку батьки, які сплачують комунальні послуги при пенсії 1700 гривень, комунальні послуги деколи набагато більше потребують до сплати, ніж 1700 гривень. Як мій тато чи мама – пенсіонери – мають вижити в державі при цих умовах?» – зазначила, зокрема, учасниця акції Оксана Збуромирська.

До протестувальників вийшли представники АТ «Львівгаз». Керівник Львівського відділення АТ «Львівгаз» Павло Сербан пояснив, що тарифи встановлює національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг. «Вони встановлюють тарифи для газорозподільних підприємств. Тариф робиться за спеціальним розрахунком. Для різних областей тариф є різний, він залежить від багатьох факторів. Першочергово ціна залежить від розгалуження мереж, від кількості абонентів, від віку газопроводів», – зазначив керівник Львівського відділення АТ «Львівгаз» Павло Сербан.

В Івано-Франківську близько 70 людей протестували проти нових тарифів на газопостачаня біля приміщення «Івано-Франківськгазу». Франківчани також відгукнулися на заклики Івана Спринського.

Фото https://suspilne.media

«Він закликає нас боротися, тому що не можна так себе принижувати, гідність свою. Згідно зі статтею 39 Конституції України, ми маємо право на мирне зібрання. В мене немає ні гранат, ні автомата. Я не йду палити машини, перекривати дорогу, водіям заважати», – повідомила одна з учасниць акції Наталія Біланів.

Протестувальників, зокрема, обурює зростання вартості транспортування газу у структурі тарифу.

«Я категорично проти сплати за транспортування газу і проти піднятття тарифів. Для всіх це питання зараз болюче. Я проживаю в будинку, ще платіжку за січень не отримав. Але люди говорили, що вже близько 400 гривень за доставку газу. Я платив 115 гривень, підрахував, що теж десь так буду платити. Я вважаю, що це ніяка не доставка, коли труба прокладена через моє подвір'я. Нехай мені заплатять за оредну подвір'я. По-друге, яка може бути доставка, якщо немає жодного договору. Я платити не буду», – прокоментував Михайло Базанюк.

Протестувальники хотіли поспілкуватися із керівництвом «Івано-Франківськгазу», однак їм повідомили, що ані директора, ані його заступника на місці наразі немає.

Фото https://suspilne.media

Крім цього, на Івано-Франківщині, протестуючи проти підвищення тарифів, люди перекривали автошлях Н-10.

Зокрема, заблокували дорогу Стрий-Мамалига у місті Долина. Уранці протестувальники ходили пішохідним переходом та не пропускали автівок.

Фото https://suspilne.media

Також цю трасу блокували у селі Креховичі, що у Брошнів-Осадській територіальній громаді. Протестувальники виходили на мітинг й у селі Голинь Калуського району.

За словами учасників, такі акції будуть проводити щопонеділка, поки їх не почують.

Нагадаємо, 30 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила для АТ «Івано-Франківськгаз» нові тарифи за транспортування газу з 1 січня 2021 в розмірі 1,91 грн за 1 м3 на місяць + ПДВ (чинний тариф 1,38 грн за 1 м), а для АТ «Тисменицягаз» – 2,37 грн за 1 м3 на місяць + ПДВ (чинний тариф 1,15 грн за 1 м3).

31 грудня 2020 року НКРЕКП затвердила новий тариф на доставку природного газу для АТ «Львівгаз». Від 1 січня 2021 року він становить 1,68 грн за 1 м3 на місяць без урахування ПДВ, або ж 2,016 грн із ПДВ.

Вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента, вона залежить від спожитого ним обсягу газу протягом минулого газового року. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.