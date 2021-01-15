Шмигаль виправдовувався перед МВФ за регулювання цін на газ.

Члени Кабінету Міністрів України зустрілися з представниками Міжнародного валютного фонду, аби обґрунтувати дії уряду щодо регулювання тарифів на газ.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", – зазначив він.

Зі слів Шмигаля, Україні слід "знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому".

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявив: у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні; це може призвести до порушення взятих Україною у меморандумі зобов’язань.

"В них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням", – сказав Марченко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Марченко запевнив, що МВС наразі не висловлював незгоди. "Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане, поки що немає [підстав]", – заявив міністр.

З його слів, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати негативні наслідки для економіки країни в цілому. "Тут питання, наскільки ми аргументовано цю позицію будемо доводити", – сказав Марченко.