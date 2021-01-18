Офіційно: уряд встановив граничну ціну газу на рівні 6,99 грн.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 18 грудня ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Про це повідомила пресова служба уряду.

"У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5–3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна буде на рівні 6,99 грн/куб. Це означає, що за споживання середня платіжка буде десь на 500 грн меншою і становитиме приблизно 40% від сьогоднішньої мінімальної зарплати", – сказав прем’єр-міністр.

Шмигаль запевнив: лімітування цін не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Але без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би здорожчати до 12 грн.

"В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку таке рішення є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій", – сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр запевнив, що ринок газу є незворотним кроком, оскільки він покладає кінець монополізму та дає можливість людям обирати свого газопостачальника, щоб отримувати кращу ціну, послуги та сервіс.

Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що надалі уряд зобов’яже всі газопостачальні компанії представити свої річні продукти для населення, щоб люди змогли підписати річний контракт і заздалегідь передбачати ціни у платіжках.

"Це європейський підхід, який діє в абсолютно усіх цивілізованих та розвинених країнах. І ми, попри тиск окремих спекулянтів та політиканів, також будемо рухатися цим шляхом", – запевнив очільник уряду.