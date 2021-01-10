Біля берегів Індонезії зазнав аварії пасажирський авіалайнер.

Рятівники вже встановили місце падіння літака.

 

 

Пасажирський літак Boeing 737-500 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, який у суботу, дев’ятого січня, прямував рейсом SJ182 з Джакарти до Потіанака, розташованого на індонезійській частині острова Борнео, втратив зв'язок з диспетчерами через чотири хвилини після злету з міжнародного аеропорту Сукарно-Хатта. За словами міністра транспорту Індонезії, на борту перебували 12 членів екіпажу і 50 пасажирів, у тому числі 10 дітей. За даними служби Flightradar24, що займається відстеженням руху літаків, авіалайнер всього за хвилину втратив понад 3000 метрів висоти. 

 

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, в неділю, 10 січня, в морі на північ від столиці країни рятувальники виявила в сигнали, які надходили від бортового реєстратора літака, що зазнав аварії. До місця падіння були скеровані пошуково-рятувальні кораблі з загоном військових водолазів. З води вдалося витягнути частини людських тіл, шматки корпусу літака та речі, які перебували в багажному відділенні.

 

Слідчі наразі вивчають підняті з дна моря уламки фюзеляжу. Почалися роботи з ідентифікації решток жертв катастрофи.

 

Наразі причини авіакатастрофи невідомі. Представники компанії Sriwijaya Air запевняють, що авіалайнер був у хорошому стані. Перед аварією з літака не надходило жодних сигналів лиха.

 

Через відносно часті катастрофи індустрія пасажирських авіаперевезень в Індонезії користується поганою славою. За даними Мережі авіаційної безпеки (Aviation Safety Network), навіть до останньої катастрофи за минулі десять років в Індонезії загинуло більше людей, ніж в будь-якій іншій країні.

 

10.01.2021

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