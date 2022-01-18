Парламент Індонезії схвалив перенесення столиці.

Її перенесуть з Джакарти до провінції Східний Калімантан і назвуть Нусантарою.

 

 

Парламент Індонезії під час пленарного засідання у вівторок, 18 січня, схвалив законопроєкт про перенесення столиці до провінції Східний Калімантан. Про це повідомив інформаційний портал CNN Indonesia. За його даними, на засіданні були присутні 305 парламентарів із 575 й всі вони проголосували «за».

 

Напередодні, 17 січня, міністр планування національного розвитку Індонезії Сухарсо Моноарфа повідомив, що нову столицю Індонезії, яку перенесуть з Джакарти на південний схід острова Калімантан, вирішили назвати Нусантарою, що означає «архіпелаг».

 

«Я отримав підтвердження і директиву президента [Джоко Відодо – Z], нова столиця називатиметься Нусантара», – сказав міністр.

 

Така назва, за словами Моноарфа, обрана, оскільки її вже давно знають у світі. «Окрім того, назва проста і характеризує Індонезію як архіпелаг», – зазначив він.

 

Президент Індонезії Джоко Відодо ще 2019 року оголосив, що столицю перенесуть із Джакарти. Справа в тому, що наразі столиця страшенно перенаселена. Окрім того, вона постійно потерпає від повеней. Передбачається, що місто Джакарта, в якому мешкає понад 10 мільйонів осіб, залишиться діловим та економічним центром Індонезії.

 

Будівництво нової столиці планували розпочати у 2020 році. На цю мету було виділено майже 32 мільярди доларів.  Проте проєкт було відкладено через пандемію COVID-19.

18.01.2022

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