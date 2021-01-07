Вертепна зірка

поміж дверима двох календарів
по снігові що впав поміж дворів
або дощів й кількох біблійних речень
коза і цап – царі – два пастушки
і Смерть з косою з ними навпрошки
й фанерну зірку віддано малечі
так хочеться прибитися до гурту
в снігах різдвяних – в синіх кучугурах
читати віршики про Матір і Дитя
на захист стати того Немовляти
і з ангелом царів понамовляти
й наслýхати гулкé серцебиття
за нами усіма – за цапом із козою
йде слід у слід акторка із косою
у білім балахоні – хоч-не-хоч
вона учасниця і п’єси і вертепу
її також частують чаєм теплим
і сірий светр – про всяк – під балахон
то хтось несе прибиту наспіх зірку
на держаку – веде вперед цю сімку
бо є яскиня в текстах і стихах
не знати ж як усе отам повернеться
коли царів й верблюдів жовта вервиця
наблизиться – як здивування й страх
а цей вертеп в снігах застряг діточих
в очах вола – у білій льолі хлопчик
в очах царів – і породілля й син
ослиця, Йосип, пастушки і гості
приїхали та й стали на помості
прийшли – хоча ніхто їх не просив
одні прийшли з-над Тигру та Євфрату
зірки навчились в небесах читати
найяскравіша збила їх з путі
й вони пішли звернувши вбік верблюдів
яких привчили на шляхах безлюдних
брести в пісках і пам’ятати дім
а цих сімох веде фанерна зірка
й мене кортить до них прийти на спілку
ділити з ними шлях і коляду
іти в снігах по молодому світу
і дивуватись – що й фанерна світить!
як змерзле яблуко в зимовому саду
07.01.2021