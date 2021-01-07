Демократична партія отримала більшість в Сенаті США.

Обоє демократів виграли в другому турі виборів в Джорджії у вівторок.

 

 

Спочатку стало відомо, що демократ Рафаель Ворнок переміг республіканку Келлі Лофнер (50,7% проти 49,3%), а потім – що демократ Джон Оссофф  переміг республіканця Девіда Пердью (50,32% проти 49,68%)

 

Тепер у демократів буде 50 голосів з 100 сенаторів, а віце-президент Камала Гарріс після вступу на посаду 20 січня забезпечить їм вирішальну перевагу в голосуваннях в Сенаті. Віце-президент за посадою головує в Сенаті і у разі, якщо голоси членів палати поділяються рівно навпіл, голова має вирішальний голос.

 

Без такого контролю президенту Байдену було б складно приймати законодавчі акти і затверджувати кандидатів на більшість посад у виконавчій і судовій владі.

 

В обох переможців відрив більше 0,5 відсотків, що за законами штату означає, що перерахунок голосів не обов'язковий. Опрацьовано більше 98% бюлетенів, але більшість непорахованих – в районах, де демократи мають переконливу перевагу.

 

Рафаель Ворнок, пастор баптистської церкви Ебенезера, стане першим демократом-афроамериканцем, який представлятиме колишній конфедеративний штат у Сенаті США

 

Джон  Оссофф, продюсер документальних фільмів і журналіст розслідувань, стане наймолодшим сенатором. Його батько – єврей-іммігрант з СРСР.

 

Перемога демократів є доволі несподіваною, в першому турі Девіда Пердью впевнено, з відривом у 1,8% голосів вигравав у Джона Оссоффа, і йому забракло 0,3% до 50% і перемоги в першому турі. В іншій парі, хоч Ворнок і був лідером з 32,5% (в Келлі Лофнер було 25,9%), але в іншого демократичного кардидата в цьому окрузі було лиш 2,8%, а в іншого республіканського – 20,0%. Невизнання Трампом своєї поразки демотивувала республіканських виборців, фреквенція на сільських дільницях в другому турі виявилась значно меншою, натомість у великих містах, де сильна підтримка демократів, – залишилась на тому ж рівні, що в листопаді, в першому турі.

06.01.2021

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