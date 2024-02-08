Сенат США попередньо підтримав законопроєкт про допомогу Україні.

Сума пакету допомоги – понад 95 млрд доларів, з них 60 млрд призначено саме для Києва.

Сенат Сполучених Штатів у четвер, восьмого лютого, під час процедурного голосування виступив за підтримку пропозиції Білого дому щодо надання коштів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Законопроєкт передбачає надання 95 мільярдів доларів на підвищення безпеки України, Ізраїля та Тайваню, а також інші гуманітарні потреби. Серед них понад $60 млрд призначено саме для Києва та понад $14 млрд – для Ізраїлю. При цьому в нинішньому законопроєкті, на відміну від попередньої версії, немає пунктів про посилення охорони південного кордону США та узгодження міґраційних питань.

За подальше обговорення документа проголосували 67 сенаторів, зокрема й 17 сенаторів-республіканців, проти – 32. Для позитивного рішення вистачило б і 60-ти голосів.

«Це хороший перший крок. Цей законопроєкт має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги безневинним мирним мешканцям у Ґазі та для Тайваню», – заявив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер після голосування..

Наразі невідомо, коли вища палата Конґресу розгляне остаточне ухвалення документа. Деякі сенатори вже заявили, що сподіваються залишитися на сесії протягом вихідних, якщо це буде необхідно. «Ми збираємося продовжувати працювати над цим законопроєктом, доки роботу не буде виконано», – запевнив Шумер.

Водночас, як зазначають політичні оглядачі, майбутнє схвалення нового законопроєкту в Сенаті щодо допомоги Україні та Ізраїлю не гарантує його остаточного затвердження, оскільки важко передбачити його долю у Палаті представників. Десятки конгресменів-республіканців, особливо тих, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, виступають проти допомоги Україні.

Нагадаємо, що в середу, сьомого лютого в американському Сенаті заблокували компромісний двопартійний законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та безпеки південних кордонів США. Проти нього проголосували 50 сенаторів.