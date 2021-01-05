ЄУ опублікувала топ-20 провалів кремлівської пропаганди за минулий рік.

Перше місце посідають фейкові новини про отруєння Олексія Навального.

Інформаційний проєкт Єврокомісії EUvsDisinfo, метою якого є викриття фейкових новин – передовсім тих, які поширюють близькі до Кремля російські ЗМІ, – опублікував рейтинг найяскравіших провалів російської пропаганди в 2020 році. Про це повідомило Radio Free Europe/Radio Liberty.

Перше місце було віддано висвітленню ситуації навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, яку дослідники називають «великою ганьбою для російської держави». Причому мається на увазі не саме отруєння, оскільки «радикальні заходи», як відомо, давно присутні в арсеналі Кремля, а провал операції, який супроводжувався «явним браком професіоналізму» як з боку отруювачів Навального, так і тих пропагандистів, котрі намагалися підкинути «альтернативні версії» інциденту.

На другому місці – спроби російської пропаганди поширювати фейкові новини про пандемію коронавірусу, в тому числі про створені на Заході вакцини. Проєкт EUvsDisinfo нарахував близько семи сотень публікацій, у яких містилися брехливі твердження про пандемію. При цьому, як наголошується, пропаганда спочатку прагнула дискредитувати вакцину корпорації AstraZeneca, а коли ця корпорація заявила про намір співпрацювати з російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Миколи Гамалії, нападки на вакцину відразу ж припинилися.

Третю позицію ганьби автори віддали російському режисерові Микиті Міхалкову – відомому адоранту Кремля. Він у власній програмі намагався видати підроблені спецслужбами знимки білоруських протестів за доказ маніпуляцій з боку самих демонстрантів. Проте на фейковість Міхалкову відразу ж вказали російські журналісти.

На четвертому місці – президент Білорусі Олександр Лукашенко, котрий виступив з твердженням про перехоплення розмови нібито резидентів західних спецслужб – «Майка» і «Ніка». Запис звучить настільки безглуздо, що на його справжності не наполягали навіть офіційні російські ЗМІ.

Далі в рейтингу розташувалися: російський телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, котрий заявив, що в Данії існують притони для зоофілів, де кожен охочий може «зґвалтувати черепаху», тощо.

Загалом у 2020 році інформаційна база EUvsDisinfo поповнилася понад десятьма тисячами зразків публікацій такої безглуздої дезінформації.