Івано-Франківщина має власну «Червону книгу».


Інформацію про тварин Прикарпаття, які потребують охорони, зібрали в науково-популярному виданні «Червона книга Івано-Франківщини. Тваринний світ». Учора його презентували в Івано-Франківській ОДА.

 

 

Над створенням книги працювали науковці з усієї України, а мета видання – популяризувати дані про таких представників тваринного світу. 

 

Як зазначено на fb-сторінці ГО Еко-Галич, у виданні зібрали інформацію про 313 видів, більшість з яких перебуває на межі зникнення (з них безхребетні – 137, хребетні – 176. З них 211 (67,4%) видів включено до третього видання Червоної книги України, а 102 (32,6 %) підлягають охороні лише на регіональному рівні. Щоб створити книгу, було опрацьовано 1300 літературних джерел.

Начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Андрій Пліхтяк розповів, що у планах – видання «Червона книга Івано-Франківщини. Рослинний світ».

 

 

Як повідомили ініціатори науково-популярного видання, 350 примірників книги передадуть у школи Івано-Франківщини, а решту тиражу розповсюдять серед студентів, науковців, працівників лісового господарства, об’єктів природно-заповідного фонду області, екологів і краєзнавців.

 

 

Енциклопедичне видання вийшло друком за сприяння Івано-Франківської ОДА, облради, Бовшівської сільради, ТзОВ «ДТЕК», Галицького національного природного парку та ГО «Еко-Галич».

25.12.2019

До теми

На свободу легкома
Олександр БОЙЧЕНКО
Народові, який обрав собі такого президента і таку Верховну Раду, ні зашкодити, ні допомогти неможливо. З чим я сам себе і вітаю
23.12.19 | | Дискурси
Наукові досягнення 2019
Проривом року, за версією фахового журналу «Science», стало перше фото чорної діри.
23.12.19 | | Наука
Забудькуватість може залежати від часу доби
Дослідники встановили ген, який, як виглядає, впливає на процес пригадування залежно від часу доби і робить мишей забудькуватими одразу після пробудження зі сну.
23.12.19 | | Наука
Підвищуючи градус
Юрко ТИМЧУК
Глобальне потепління у виконанні екзальтованої фрекен Тунберг кволо блякне в порівнянні з пристрастями, які вирують у вітчизняній буденності. Огляд подій тижня в Україні
23.12.19 | | Україна
Нічия
Юрій Андрухович
Куди поділися невидимі борці? У них закінчився спрей? Натхнення? Може, фінансування? Стільки запитань, що краще не відповідати на жодне
20.12.19 | | Дискурси
Рот і Україна (I)
Тимофій Гаврилів
Та обставина, що Йозеф Рот народився в Галичині, де так чи так контактував з різними культурами і релігіями, вплинула на його бачення Галичини й українства. Своєю чергою європейський світ, у Берліні однаковою мірою, як у Відні, Празі чи Парижі, сприймав події з Півдня Європи та її Сходу через інтерпретації Рота як кореспондента: той формував їхнє бачення України й Галичини.
20.12.19 | | Штука
Зелений, жовтий, коричневий
Сергій ДУТКА
Косівська кераміка відтепер визнана нематеріальною спадщиною людства. Окрім приємності самого факту, оживає сподівання, що на другий план врешті відійде кітч і відверта базарщина
20.12.19 | | Галичина
Коли багаті та бідні співпрацюють
Багатих вважають більше здатними до кооперативної поведінки, ніж бідних.
20.12.19 | | Наука

© 2019 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.