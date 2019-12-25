Івано-Франківщина має власну «Червону книгу».



Інформацію про тварин Прикарпаття, які потребують охорони, зібрали в науково-популярному виданні «Червона книга Івано-Франківщини. Тваринний світ». Учора його презентували в Івано-Франківській ОДА.

Над створенням книги працювали науковці з усієї України, а мета видання – популяризувати дані про таких представників тваринного світу.

Як зазначено на fb-сторінці ГО Еко-Галич, у виданні зібрали інформацію про 313 видів, більшість з яких перебуває на межі зникнення (з них безхребетні – 137, хребетні – 176. З них 211 (67,4%) видів включено до третього видання Червоної книги України, а 102 (32,6 %) підлягають охороні лише на регіональному рівні. Щоб створити книгу, було опрацьовано 1300 літературних джерел.

Начальник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА Андрій Пліхтяк розповів, що у планах – видання «Червона книга Івано-Франківщини. Рослинний світ».

Як повідомили ініціатори науково-популярного видання, 350 примірників книги передадуть у школи Івано-Франківщини, а решту тиражу розповсюдять серед студентів, науковців, працівників лісового господарства, об’єктів природно-заповідного фонду області, екологів і краєзнавців.

Енциклопедичне видання вийшло друком за сприяння Івано-Франківської ОДА, облради, Бовшівської сільради, ТзОВ «ДТЕК», Галицького національного природного парку та ГО «Еко-Галич».