У Тернопільському художньому музеї експонують колекцію рідкісних різдвяних листівок.

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили традиційну виставку різдвяник листівок. Цього року експонують листівки з колекції київської художниці Вікторії Сліпченко, більшість датуються 60-80ми роками ХХ століття, повідомила заступниця директора музею Ольга Ваврик.

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

За її словами, прообразом сучасної святкової листівки вваються середньовічні гравюри, присвячені народженню Ісуса Христа, зокрема, гравюра на дереві XVI століття із підписом латиною: « Я – Христос Дитина, народжена від чистої Діви. Смертний, нехай новий рік для тебе буде щасливим».

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

Перші тиражовані різдвяні листівки випустили в Англії за малюнками, створеними 1794 року художником Добсоном. Масовий випуск поштових карток розпочався 1869 року, тоді ж з’явилися і філокартисти – колекціонери листівок, а через 25 – 30 років, на зламі XIX – XX століть, це захоплення стало у світі масовим.

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

Прикметно, що представлені на виставці листівки українських художників, ніколи не були в офіційному продажу в УРСР. За словами Ольги Ваврик, Їх виготовляли вручну у незначних кількостях та дарували друзям та знайомим.

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

«Представленими на виставці листівками Стефанія Гебус-Баранецька вітала київського художника Миколу Сліпченка. У сюжетах можна помітити гілочки ялини, свічки, ялинкові прикраси. Кожна листівка багато декорована орнаментами – геометричними і рослинними, також присутній напис «З Новим Роком! – розповіла Ольга Ваврик – Цікавими є листівки Софії Караффи-Корбут, І. Буги, Л. Іванової, Т. Слойки. Кожна з них – неповторна і несе в собі енергетику свята, атмосфери родинного затишку і тепла».

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

Виставка діятиме до 20 січня 2021 року.