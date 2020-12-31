У Тернопільському художньому музеї експонують колекцію рідкісних різдвяних листівок.

 

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили традиційну виставку різдвяник листівок. Цього року експонують листівки з колекції київської художниці Вікторії Сліпченко, більшість датуються 60-80ми роками ХХ століття, повідомила заступниця директора музею Ольга Ваврик.

 

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

 

За її словами, прообразом сучасної святкової листівки вваються середньовічні гравюри, присвячені народженню Ісуса Христа, зокрема, гравюра на дереві XVI століття із підписом латиною: « Я – Христос Дитина, народжена від чистої Діви. Смертний, нехай новий рік для тебе буде щасливим».

 

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

 

Перші тиражовані різдвяні листівки випустили в Англії за малюнками, створеними 1794 року художником Добсоном. Масовий випуск поштових карток розпочався 1869 року, тоді ж з’явилися і філокартисти – колекціонери листівок, а через 25 – 30 років, на зламі XIX – XX століть, це захоплення стало у світі масовим.

 

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

 

Прикметно, що представлені на виставці листівки українських художників, ніколи не були в офіційному продажу в УРСР. За словами Ольги Ваврик, Їх виготовляли вручну у незначних кількостях та дарували друзям та знайомим.

 

 

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

 

«Представленими на виставці листівками Стефанія Гебус-Баранецька вітала київського художника Миколу Сліпченка. У сюжетах можна помітити гілочки ялини, свічки, ялинкові прикраси. Кожна листівка багато декорована орнаментами – геометричними і рослинними, також присутній напис «З Новим Роком! – розповіла Ольга Ваврик – Цікавими є листівки Софії Караффи-Корбут, І. Буги, Л. Іванової, Т. Слойки. Кожна з них – неповторна і несе в собі енергетику свята, атмосфери родинного затишку і тепла».

 

Фото www.facebook.com/Тернопільський-обласний-художній-музей

 

Виставка діятиме до 20 січня 2021 року.

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