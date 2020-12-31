Матері Віталія Шабуніна під двері підкинули дві гранати.

 

Біля квартири матері Віталія Шабуніна в Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. Керівник Центру протидії корупції пов'язав цей акт зі своєю антикорупційною діяльністю, а також системною критикою української правоохоронної системи.

 

 

"Близько 21:20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

 

Правоохоронці повідомили про початок оперативно-розшукових заходів "для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події".

 

Віталій Шабунін написав у Facebook, що вибухівку підклали з метою його залякати. А сприяла цьому безкарність у справах про попередні акти переслідування активістів.

 

"Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить. Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість – елементарну безпеку своїх громадян. Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності. Цю впевненість йому гарантує неспроможність/корумпованість/держзрада (на вибір) міністра МВС, генпрокурора, голови СБУ і судової шобли. Всі разом вони так і не спромоглися покарати жодного замовника нападів на активістів", – прокоментував Віталій.

 

 

Шабунін констатував, що Нацполіція Авакова за пів року "так і не спромоглася знайти хоча би виконавців" підпалу його будинку. Тим більш не йдеться про замовників.

 

На думку Шабуніна, правоохоронна, судова та безпекова системи деградують і продаються зі швидкістю, "яка все менше сумісна з виживанням країни", і на все це "політичний провід країни реагує, в кращому випадку, відосиками, в гіршому – захистом від покарання управлінців цих деградованих систем".

 

Прокуратура уточнила у повідомленні: у корпусах гранат вибухівки не виявлено.

 

Кримінальне провадження розслідують за ч. 1 ст. 129 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – погроза вбивством, хуліганство. Офіс Генерального прокурора взяв розслідування під свій контроль.

 

31.12.2020

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