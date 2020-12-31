Дев’ять проєктів на Львівщині отримають фінансову підтримку ЄС.

 

Конкурсна комісія з відбору проектів регіонального розвитку на своєму засіданні у вівторок, 29 грудня, затвердила перелік переможців програми секторальної підтримки ЄС. Львівщина отримає на їх втілення 75,9 мільйонів гривень, повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Завдяки активності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, а також співпраці з ініціативними групами, Львівщина закріпила за собою лідируючі позиції, здобувши значну кількість проєктів-переможців в порівнянні з іншими областями», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

 

Із Львівщини відібрали такі проєкти:

 

– Розвиток біоекономіки західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів. Проєкт «Львівської Політехніки» отримає 9,8 мільйона гривень.

 

– Створення парку агропереробки «ФрутБанк» з формування доданої вартості на продукцію малих та середніх виробників Львівщини. Мостиська міська рада на його втілення отримає 20,7 мільйона гривень.

 

– TourTurka 2.0 «Пізнання етнокультури бойківського краю Турківського району» – 10,4 мільйона гривень.

 

– Реставрація пам’ятки архітектури художнього музею Біласа (вілла «Гопляна») у Трускавці – 19,3 мільйона гривень.

 

Фото https://guide.karpaty.ua

 

«Глемпінги» – створення ексклюзивного туристичного продукту в природоохоронних територіях». Проект реалізовуватиме Міндовкілля за 28,8 мільйонів гривень у НПП «Сколівські Бескиди» (Сколівський район), НПП «Синевир» (Закарпаття), регіональних ландшафтних парках: Дністровський (Івано-Франківська область), «Краматорський» (Донецька область). Проєкт передбачає поєднання традиційних кемпінгів з комфортними умовами готельного типу для туристів.

 

–  «Трансформація вугільних регіонів України» (пілотні проекти Донецької та Львівської областей) загальною вартістю 173,4 мільйона гривень. Ініціатором проєкту є Міністерство розвитку громад та територій України.

 

– «Карпатська мережа регіонального розвитку 2.0». Проект Міністерства розвитку громад та територій України отримає 55,2 мільйона гривень.

 

– «Портал місцевої статистики та відкритих даних громад Львівщини» – 1,65 мільйона гривень.

 

– «Співробітництво задля економічного зростання Карпат (Закарпатська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області)» – 14,1 мільйона гривень.

 

Директор департаменту економічної політики Степан Куйбіда зазначив, що загальна сума передбаченого ресурсу державного бюджету, що планується залучити на Львівщину в рамках Секторальної підтримки, становить 75,9 мільйона гривень. З них 50,7 мільйона гривень – кошти, залучені органами влади області, а також 25,2 мільйона гривень – кошти, залучені у Львівську область в рамках співпраці з іншими областями та центральними органами виконавчої влади. З обласного та місцевих бюджетів має бути забезпечено гарантоване співфінансування, що необхідно врахувати при затвердженні відповідних бюджетів на період реалізації проєктів.

 

Зазначимо, що загалом в Україні відібрали 56 проєктів на загальну суму понад 535 мільйонів гривень, які будуть рекомендовані до фінансування у 2021 році. Більшість з них – зі сфери туризму та інноваційної економіки.

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