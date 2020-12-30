Китай засекретив дослідження про походження коронавіруса.

Статті науковців там проходять суворий урядовий контроль перед публікацією.

Китай зробив державною таємницею дослідження про походження вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Держава взяла під жорсткий контроль всі публікації науковців на цю тему. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press з покликом на розмови з десятками китайських і іноземних вчених, чиновників, публічні дані й витік китайських урядових документів

За даними аґенції, Пекін виділяє гранти на сотні тисяч доларів науковцям, котрі вивчають походження коронавіруса. Водночас перед публікацією результатів досліджень про вірус тексти ретельно перевіряє спеціальна комісія, створена при китайському уряді. Публікація матеріалів без санкції цієї комісії суворо заборонена. Науковцям, котрі займаються цією темою чітко наказано не передавати будь-які дані, зразки чи іншу інформацію, пов'язану з коронавірусом, стороннім установам або окремим особам.

Окрім того правоохоронці пильно охороняють печери й шахти, де живуть кажани, у котрих первинно було виявлено коронавірус. Наближатися до тих місць стороннім особам суворо заборонено.

Група представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) планує відвідати Китай на початку січня. Представники ВООЗ очікують, що тоді влада КНР надасть їм дані, які допоможуть встановити, що могло стати причиною пандемії.