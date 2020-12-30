Проти Навального в Росії відкрили кримінальну справу.

Соратники російського опозиціонера припускають, що таким чином російська влада намагається запобігти його поверненню на батьківщину.

 

 

Слідчий комітет Росії (СКР) у вівторок, 29 грудня, порушив проти опозиційного політика Олексія Навального кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru з покликом на інформацію, опубліковану на сайті відомства. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 159 КК РФ ( «Шахрайство в особливо великому розмірі»). 

 

За версією слідства, Навальний зібрав понад 588 мільйонів рублів для потреб діяльності низки некомерційних організацій. Йдеться про «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК), «Фонд підтримки засобів масової інформації "П'ята пора року"», «Фонд організації і координації захисту прав громадян», «Фонд правового забезпечення громадян» і «Фонд захисту прав громадян "ШТАБ"». З цих коштів він нібито витратив 356 мільйонів на особисті цілі, вважає СКР. За даними слідчих, опозиціонер придбав особисте майно, матеріальні цінності і оплатив витрати, в тому числі відпочинок за кордоном.

 

Юристка ФБК Любов Соболь нагадала, що влітку 2019 року на тлі масових протестів через вибори в Московську міську думу СКР вже заводив справу про відмивання мільярда рублів Фондом боротьби з корупцією. Тоді мова йшла про те, що співробітники фонду нібито отримали великі суми готівкою в рублях й іноземній валюті і вносили їх на рахунок фонду через банкомати.

 

«Тоді провели перевірку, далі справа не зрушила. Зараз справа вже про шахрайство, вже інша сума, теж взята зі стелі», – сказала Соболь у коментарі для телерадіокомпанії ВВС. На її переконання, нова справа сфабрикована, щоб, по-перше, залякати Навального і не дати йому повернутися до Росії. По-друге, щоб дискредитувати його в очах росіян.

 

Такої ж думки дотримується й голова штабу Навального Леонід Волков. «Всю історію слід розглядати в контексті того, що вони придумують ще щось, щоб Навальний не повернувся в Росію», – наголосив він.

 

«Путін, схоже, б'ється в істериці», – так відреагував на цю новину сам Навальний на своїй сторінці в Twitter. Коментуючи нову справу проти себе, російський опозиціонер повідомив, що у нього немає зарплатні в заснованому ним Фонді боротьби з корупцією. «Я ніколи не отримував грошей в ФБК і, як багато хто з вас, сам підписаний на пожертвування до фонду. Самі розумієте, якщо б хоч копійка ваших пожертвувань опинилася б у мене, вже б мільйон викривальних фільмів вийшло», – запевнив Навальний.

 

30.12.2020

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