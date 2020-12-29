Зеленський назвав полк Повітряних сил на честь В'ячеслава Чорновола.

 

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

 

Укази датовані 28 грудня, передає пресова служба ОПУ у вівторок, 29 грудня.

 

 

Почесні найменування присвоєні “з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці”.

 

У Збройних Силах почесні найменування присвоєно:

 

– 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ – почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука;

– 76-му окремому полку зв’язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування імені В’ячеслава Чорновола.

 

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