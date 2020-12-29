Помер видатний модельєр П'єр Карден.

Він пішов з життя у паризькому шпиталі у віці 98 років.

Французький модельєр італійського походження П'єр Карден помер у вівторок, 29 грудня у віці 98 років у паризькому шпиталі. Про це повідомила видання L'Obs з покликом на заяву родичів всесвітньо відомого кутюр’є.

«День великого смутку для всієї нашої родини, П’єра Кардена вже немає. Великий кутюр'є, яким він був, перетнув століття, залишивши Францію та світ з унікальним мистецьким надбанням у моді, але не тільки», – написала його родина у прес-релізі.

П'єр Карден народився 1922 у багатодітній родині виноторговця, в італійській провінції Тревізо, в невеличкому містечку Сан-Б'яджіо-ді-Каллалта, поблизу Венеції.



1944 він перебрався до Парижа, де студіював дизайн у Академії образотворчих мистецтв. Кар'єру починав як театральний художник. Згодом працював з модельєрами Жанном Пакеном і Ельзою Скіапареллі. З 1947 року Карден працював у ательє моди Крістіана Діора. А вже 1950 року заснував власний дім моди Pierre Cardin.

П'єр Карден вважався авангардистом у царині моди і першопрохідцем стилю унісекс. Він прославився не тільки своїм новаторським підходом до моди, але й численними ліцензіями: під його ім'ям в сімдесятих роках виходили найрізноманітніші товари. Сам він запатентував близько 500 модних винаходів.

Саме Карден створив кольорові панчохи і високі чоботи, мінісукні, краватки «у квіточку», довгі маринарки без коміра, вузькі сподні на ґудзиках, які, зокрема, носили учасники гурту The Beatles.

У 1960-х роках році Карден порушив традиційний підхід до моди як мистецтва для жінок і створив першу колекцію чоловічого одягу. Був одним з перших, хто зайнявся джинсовим напрямком, вбранням для молоді та дітей.





У 1970-х роках Карден створював дизайн однострїв для працівників NASA, зокрема й для астронавтів.

Повідомляючи про смерть мистця, французький телеканал телеканал BFMTV зазначив: «Помер знаменитий кутюр'є П'єр Карден, останнє велике ім'я золотого віку французького haute couture. Стилістові, футуристичні творіння якого сколихнули 1960-ті роки, було 98 років».