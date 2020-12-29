Помер видатний модельєр П'єр Карден.

Він пішов з життя у паризькому шпиталі у віці 98 років.

 

 

Французький модельєр італійського походження П'єр Карден помер у вівторок, 29 грудня у віці 98 років у паризькому шпиталі. Про це повідомила видання L'Obs з покликом на заяву родичів всесвітньо відомого кутюр’є.

 

«День великого смутку для всієї нашої родини, П’єра Кардена вже немає. Великий кутюр'є, яким він був, перетнув століття, залишивши Францію та світ з унікальним мистецьким надбанням у моді, але не тільки», – написала його родина у прес-релізі.

 

П'єр Карден народився 1922 у багатодітній родині виноторговця, в італійській провінції Тревізо, в невеличкому містечку Сан-Б'яджіо-ді-Каллалта, поблизу Венеції.
 

1944 він перебрався до Парижа, де студіював дизайн у Академії образотворчих мистецтв. Кар'єру починав як театральний художник. Згодом працював з модельєрами Жанном Пакеном і Ельзою Скіапареллі. З 1947 року Карден працював у ательє моди Крістіана Діора. А вже 1950 року заснував власний дім моди Pierre Cardin.

 

П'єр Карден вважався авангардистом у царині моди і першопрохідцем стилю унісекс. Він прославився не тільки своїм новаторським підходом до моди, але й численними ліцензіями: під його ім'ям в сімдесятих роках виходили найрізноманітніші товари. Сам він запатентував близько 500 модних винаходів.

 

Саме Карден створив кольорові панчохи і високі чоботи, мінісукні, краватки «у квіточку», довгі маринарки без коміра, вузькі сподні на ґудзиках, які, зокрема, носили учасники гурту  The Beatles.

 

У 1960-х роках році Карден порушив традиційний підхід до моди як мистецтва для жінок і створив першу колекцію чоловічого одягу. Був одним з перших, хто зайнявся джинсовим напрямком, вбранням для молоді та дітей.



У 1970-х роках Карден створював дизайн однострїв для працівників NASA, зокрема й для астронавтів.

 

Повідомляючи про смерть мистця, французький телеканал  телеканал BFMTV зазначив: «Помер знаменитий кутюр'є П'єр Карден, останнє велике ім'я золотого віку французького haute couture. Стилістові, футуристичні творіння якого сколихнули 1960-ті роки, було 98 років».

29.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Наукові досягнення 2020
Журнал «Sciencе» назвав винайдення вакцини проти коронавірусу проривом року.
29.12.20 | | Наука
Лірика проникливих спостережень
Ірина Мінько-Муращик
 У 1980-х ще малювали на пленерах. Батько тоді був у реалістичному періоді. Брали зі собою фарби, пастелі. А я приглядалася – як це, яка техніка, який спосіб малювання. Хвостиком за ними бігала, підглядала, прилаштовувалася і теж малювала разом із ними.
28.12.20 | | Штука
Максим Березовський і Кирило Карабиць
Аделіна Єфіменко
Вшановуючи 275-річний ювілей від дня народження Максима Березовського, видатний український диригент Кирило Карабиць розповів проф. Аделіні Єфіменко про прем’єри Симфоній Максима Березовського у Києві.
27.12.20 | | Штука
Перше непорозуміння
Ірина Вільде
Фраґмент ранньої прози Ірини Вільде: альтернативний пролог до її циклу «Метелики на шпильках»
27.12.20 | | Минуле
«Навіть якщо я загублю усе»
Василь МАХНО
Фраза на позір і проста, і глибока, якась дуже біблійна, а тому ближча до пояснення стану людини у хвилини відчаю або самотності
26.12.20 | | Дискурси
Погляд з рівня, що не знає війни
Наталія Половинка
 Хоч у ролі Софії є біографічні збігання зі мною — співачка, дослідниця традиційної пісні, родом з Вінниччини — та, творячи роль, заново знайомишся з цими реаліями через персонажа. У можливості відкривати життя новими очима —  радість професії актора!  
26.12.20 | | Штука
Музичні рейтинги 2020 – I
Аделіна Єфіменко
Подій було чимало, що й мотивувало підбити підсумки і вшанувати музикантів, які зробили цей рік творчим, незважаючи на стресові умови праці, карантинні обмеження, напівпорожні зали, втрати гонорарів і майже щоденні ковід-тести.
25.12.20 | | Штука
In Hoc Anno Domini
Вермонт Ройстер
Цей редакційний коментар Вермонт Ройстер написав 1949-го, і відтоді The Wall Street Journal його щороку публікує в переддень Різдва
25.12.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.