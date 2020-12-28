У Баренцевому морі затонуло російське риболовецьке судно.

З 19 членів екіпажу вдалося врятували лише двох.

 

 

У понеділок, 28 грудня, в Баренцевому морі поблизу російського архіпелагу Нова Земля перекинулося і затонуло російське риболовецьке судно «Онега». Кораблетроща сталася під час сильного шторму. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на прес-службу Північно-Західної прокуратури на транспорті Росії. На облавку корабля перебувало 19 осіб.

 

За повідомленням Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ, затоплення сталося через обмерзання дна корабля. На пошуки моряків відряджено п'ять рятувальних суден. У релізі МНС сказано, що врятувати вдалося тільки двох членів екіпажу. Доля ще 17-ти рибаків невідома, скоріш за все, всі вони загинули. Проте пошуки тривають.

 

Члени екіпажу, котрих витягли з води, були в гідрокостюмах. Це матрос і штурман «Онеги».  

 

За фактом кораблетрощі Мурманська транспортна прокуратура розпочала перевірку. А Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу РФ – порушення правил безпеки руху та експлуатації морського і внутрішнього водного транспорту.

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