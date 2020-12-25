У посланні Urbi et Orbi Папа Франціск закликав ділитися вакцинами.

Він також попросив Ісуса Христа про мир в Україні.

У п’ятницю опівдні, 25 грудня, через відеотрансляцію, що велася зі Залу благословень, розташованого над портиком базиліки Святого Петра, Папа Франціск звернувся до Риму та світу з різдвяним посланням Urbi et Orbi. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News. Формат заходу був змінений через пандемію – глава Святого престолу не виходив, як він це робив зазвичай, на центральний балкон Собору святого Петра у Ватикані.

Понтифік закликав країни світу, попри лютування пандемії COVID-19, не створювати зайвих бар’єрів між людьми й націями, а навпаки – об’єднуватися. «У цей історичний момент, позначений екологічною кризою та серйозними порушеннями економічної та соціальної рівноваги, загостреними пандемією коронавірусу, ми більше, ніж будь-коли раніше, потребуємо братерства… Перед обличчям виклику, який не знає кордонів, не можна зводити бар’єри. Ми всі в тому самому човні. Кожна людина – мій брат. У кожному бачу відбиток Божого обличчя, а в страждаючих зауважую Господа, який просить в мене допомоги. Бачу Його в хворому, в бідному, в безробітному, відкиненому за борт суспільного життя, в міґрантові та біженцеві. Всі – брати й сестри», – зазначив він.

Папа Римський Франціск закликав багатші й індустріально розвиненіші країни світу ділитися вакцинами від COVID-19 з біднішими. «Сьогодні, в цей період темряви та непевності через пандемію, з’являються різні проблиски надії, як от відкриття вакцин. Але щоб ці світла могли просвітити ввесь світ і принести надію, вони повинні бути доступними для всіх. Ми не можемо дозволити на те, щоби замкнуті націоналізми завадили нам жити як справжня сім’я людства, якою ми є. Ми не можемо також дозволити, аби нас переміг вірус індивідуалізму та зробив нас байдужими до страждання інших братів і сестер», – закликав глава Католицької церкви.

Папа Франціск особливо наголосив на необхідності підтримувати безробітних або постраждалих від економічних наслідків пандемії, а також жінок, які зіткнулися з домашнім насильством під час локдавнів. Окрім того, Понтифік закликав світ об'єднатися і допомогу країнам, що потерпають від конфліктів, гуманітарної кризи і наслідків природних катастроф.

Папа Римський не забув у своєму посланні й Україну, попросивши миру на сході держави. «Нехай же Син Всевишнього підтримає зусилля міжнародної спільноти та залучених країн у дотриманні припинення вогню в Нагірному Карабасі, як також у східних регіонах України, та сприянні діалогові як єдиному шляху, що веде до миру та примирення», – промовив понтифік.