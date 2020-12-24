Парафія УГКЦ із Чернівців 25 грудня проводить Різдвяну літургію.

Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії УГКЦ зі спільної ініціативи парафіян та настоятеля отця Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво за новим стилем – 25 грудня.

Про це повідомляє РІСУ.

Буковинці припускають, що вони будуть першою в Україні парафією УГКЦ, котра пішла на такий крок.

"Глава УГКЦ, Блаженніший Святослав, чітко озвучив позицію УГКЦ щодо святкування Різдва 25 грудня: ініціатива має йти від мирян, – сказав отець Василь Гасинець. – Так само висловився і глава ПЦУ Епіфаній. Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян".

"Як на мене, 25 грудня – це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії. Звісно, 7 січня у нас теж буде Різдвяна служба, бо люди мають звикати поступово, до того ж старшим людям зміна дати Різдва дається не так просто, як людям молодшим. Але починаючи з цього року, акцент робитимемо на 25 грудня", – сказав священник.

Рішення парафії спричинило великий резонанс – і згодом Чернівецька єпархія УГКЦ виступила з уточненням: храмові дійсно дозволили провести Різдвяну літургію, однак про перенесення дати свята не йдеться.

Отець Василь Гасинець у коментарі департаменту інформації УГКЦ прокоментував: "Оскільки велика родина у трьох поколіннях парафіян виїжджає за кордон і 7 січня не матиме можливості взяти участь у Різдвяному богослужінні, вони попросили 25 грудня відслужити для них Святу Літургію з літургічними різдвяними текстами. З цим я звернувся до нашого владики Йосафата Мощича, який, задля добра вірних, поблагословив це одноразово завтра зробити", – сказав отець Василь.

Сам єпископ Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафат Мощич уточнив у коментарі "Суспільному": він благословив службу 25 грудня лише для шести сімей, які належать до парафії. "Ми не святкуватимемо Різдво 25 грудня. Для того, щоб перенести дату, потрібне рішення УГКЦ, а не окремої парафії", – прокоментував єпископ.

Нагадаємо, напередодні Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що рух за святкування Різдва за новим стилем – 25 грудня – повинен початися знизу, від мирян. Якщо ініціатива календарної реформи виходитиме від церковної ієрархії, то це не матиме відповідного ефекту, зауважив він.

Виглядає, шестеро сімей із Буковини разом з отцем Василем подали гарний приклад такої низової ініціативи.