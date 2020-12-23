"Поки що фальцет": Міністр оборони не злякався недовіри від парламентського комітету.

Міністр оборони Андрій Таран не планує йти у відставку.
Із такою заявою Таран виступив у середу, коментуючи повідомлення про те, начебто парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони висловив йому недовіру.
"Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки що – фальцет", – заявив Таран.
Згодом пресова служба Міністерства оборони поправила повідомлення, уточнивши: Таран мав на увазі "фальшстарт".
Однак згодом відвідувачі Facebook-сторінки Міноборони зауважили, що адміністратори сторінки повернули в допис слово "фальцет". Ствердили, що Таран від початку мав на увазі писк злостивців.
Наразі цей допис уже недоступний на "Фейсбуці".
Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін повідомив: комітет ВР надіслав листа Президентові України Володимиру Зеленському з проханням звільнити Тарана.
"Кілька днів тому за підписом голови комітету, в якому є представники всіх фракцій і в якому більшість від "Слуги народу", було відправлено лист на верховного головнокомандувача, де комітет визнав роботу профільного міністра незадовільною. Це означало би, що президент мав би внести подання на звільнення його з посади. Тому що все, що можна провалити, міністр провалив", – сказав Рахманін у інтерв'ю "Українській правді".
23.12.2020